Karel Gott verzichtet auf seinen Wochenendsitz in Doubice

Kommt nun doch nicht nach Daubitz: Der tschechische Popsänger Karel Gott © dpa

Doubice (Daubitz). Ausruhen, Malen, Lesen und über das Leben nachdenken. Genau das wollte der der beliebte Popstar Karel Gott in Doubice machen. Doch aus dem Ausruhen dicht bei der deutschen Grenze wird nichts. Das Holzhaus, das inzwischen fast fertig ist, will der Sänger mit seiner Gattin loswerden. „Aus dem Haus ist eine Attraktion geworden, der ursprüngliche Sinn, ein friedliches Ort zu finden, ist verschwunden“, erklärt Gott auf seinem Facebook-Profil.

Mit seiner Entscheidung möchte die „goldene Stimme aus Prag“ anderen Anwohnern von Daubitz weiteres ruhiges Wohnen und Leben ermöglichen. Gott betonte weiter, dass er einem großen Ansturm der Medien entgehen wollte. Dies sei aber nicht gelungen.

Fast täglich tauchen Meldungen über dem Bau und Grundstück in der Presse auf - einschließlich Luftbildern, die von Drohnen gemacht wurden. „Während der Jahren bin ich an das Interesse der Medien gewöhnt. Aber alles hat seine Grenze, und irgendwann ist das Maß voll,“ beklagt er sich in dem sozialen Netzwerk.

Gott appellierte an die Journalisten, einen Gang runter zu schalten - bekam dann aber die Rückmeldung, dass dieser Wunsch nicht akzeptiert werde. „Manche Reisebüros haben sogar Sonderfahrten nach Doubice anbieten“, verrät er verbittert.

Laut den Gott-Fans kennt die Frechheit der Paparazzi keine Grenzen. „Wir würden ihm bei uns im Norden so gerne willkommen heißen, aber unter diesen Bedingungen?“, meint Hanka Körtvélyová. Vielen Daubitzer ging das wachsende Interesse um die Gemeinde auf die Nerven. „Die schmalen Straßen waren auf einmal voll. Ständig kamen viele fremde Leute und Autos“, beklagt sie sich.

Das Blockwerkhaus aus Holz und Ziegeln mit einem schwarzen Satteldach, der nun zum Verkauf steht, liegt direkt in der Gemeinde, nur zwölf Meter vom Wald entfernt. Auf einem Grundstück von fast 8 000 Quadratmetern befindet sich noch eine Garage für mindestens drei Autos. Laut Immobilienexperten hat die Residenz ein Wert von mindestens 370 Tausend Euro.

Die Ortschaft Daubitz befindet sich an der nördlichsten Spitze der Tschechischen Republik, im Schluckenauer Zipfel. Sie hat nur 100 Einwohner. Wenn man die Urlauber und Besitzer von Wochenendhäusern hinzuzählt, sind es rund 350. Ungefähr so viele Menschen wohnten dort bis 1945, vor der Vertreibung. 1975 wurde sie zum Krásná Lípa (Schönlinde) eingemeindet und ist nach einem Referendum seit dem Jahre 1993 wieder selbständig. Das tschechische Daubitz hat eine Städtepartnerschaft mit dem gleichnamigen Ort Daubitz in der Oberlausitz. (lau)

