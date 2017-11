Karel Gott singt in Rumburk Der Sänger gibt am 17. November ein Konzert auf dem Rauchberg. Dort ist er erstmals zu Gast.

Der tschechische Sänger Karel Gott kommt mit seiner Frau Ivana nach Rumburk. Das Foto wurde nach der Verleihung des Medienpreises „Goldene Henne“ im Oktober in Leipzig aufgenommen. © Hendrik Schmidt/dpa

Karel Gott singt in der Gaststätte auf dem Rauchberg im tschechischen Rumburk. Das ist beinahe sensationell, denn der sowohl in seinem Heimatland Tschechien wie auch in Deutschland bekannte und beliebte Schlagersänger hat noch nie live in der Region um Rumburk gesungen. Mirko Bernas, Chef des Rauchberg-Areals, ist daher umso erfreuter, dass es ihm gelungen ist, den Star nach Rumburk zu holen. Das habe auch mit der Fußball-Golf-Anlage am Rauchberg zu tun, sagt Bernas. Davon habe der Sänger gehört und bei ihm angefragt. So sei der Kontakt zustande gekommen.

Die Veranstaltung am 17. November in der Gaststätte auf dem Rauchberg beginnt 19.30 Uhr mit zwei tschechischen Gesangssolisten. Karel Gott tritt ab 21 Uhr auf. Für etwa 45 Minuten wird er das Publikum mit seinen Hits unterhalten. „Mehr gibt sein Gesundheitszustand leider nicht her“, sagt Mirko Bernas. Aber danach ist das Konzert noch lange nicht zu Ende. Für Stimmung sorgt nach dem Auftritt von Karel Gott eine Beatles-Revival-Band, die bis nach Mitternacht die Musik der Liverpooler Pilzköpfe aufleben lässt. Für die Veranstaltung sind noch Restkarten erhältlich. Sie kosten jeweils 100 Euro und sind in der Gaststätte auf dem Rauchberg und im Hotel Rozan am Markt in Rumburk erhältlich. Der Wirt freut sich auf das Konzert, das etwa 200 Besuchern Platz im Saal der Gaststätte auf dem Rauchberg bietet. Es ist sozusagen fast ein Wohnzimmerkonzert mit Karel Gott. „Der Sänger bringt seine ganze Familie mit nach Rumburk“, so Mirko Bernas. Und es werde die Möglichkeit zu Autogrammen und Selfies mit dem Star geben. Der tschechische Künstler ist bekannt dafür, dass er gern und oft den Kontakt zum Publikum sucht und mit seinen Fans plaudert. „Was wäre ich ohne mein Publikum?“, hat er einmal gesagt.

Der am 14. Juli 1939 in Pilsen geborene Sänger hat auch in Deutschland unzählige Fans. Geschätzt hat Karel Gott mehr als 30 Millionen Tonträger herausgebracht. An mehreren Gesangswettbewerben hat er teilgenommen. Seine Schlager sind sowohl in Tschechien wie auch in Deutschland zu Hits geworden, die das Publikum gern und textsicher mitsingt.

Erst vor wenigen Wochen ist Karel Gott mit der „Goldenen Henne“ für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Diesen Preis vergeben die Zeitschrift Super-Illu und die Fernsehsender MDR und RBB gemeinsam. Nach einer Krebserkrankung im Jahr 2015 musste Karel Gott mehrere Monate behandelt werden. Seit Sommer 2016 gilt er den Ärzten zufolge als geheilt von einer Lymphdrüsenerkrankung. Dennoch lässt sein Gesundheitszustand nicht mehr die ganz großen Konzerte zu. Der 78-Jährige hatte sich erst im Februar dieses Jahres einer dringenden Operation unterziehen müssen. Jetzt fühlt er sich jedoch wieder so stabil, dass er Konzerte wie das in Rumburk geben kann.Für die Gaststätte auf dem Rauchberg ist das Gastspiel von Karel Gott ein Höhepunkt im Veranstaltungsjahr, bestätigt Mirko Bernas. Er ist sicher, dass auch viele Deutsche im Publikum zu finden sein werden. Denn auch das Gasthaus ist bei diesen sehr beliebt. Sie machen etwa die Hälfte der Gäste aus. (SZ/gla)

zur Startseite