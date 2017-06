Kardinal Marx feiert Gottesdienst für Heiligen Benno In München wurde des Patrons der Stadt gedacht und an seine Meißner Herkunft erinnert.

Hingucker auf der Albrechtsburg: Mitra des Bischofs Benno von Meißen. © Henning von Rochow

Der Erzbischof von München und Freising Reinhard Kardinal Marx hat zum Bennofest am Wochenende aufgerufen, Städte zu Orten wirklichen menschlichen Lebens zu machen. Den Rahmen bildete ein Gottesdienst im Liebfrauendom zu Ehren des Patrons von München. Der Heilige Benno förderte als Bischof von Meißen im elften Jahrhundert die Mission und bemühte sich um Vermittlung in den Konflikten seiner Zeit. In den Wirren der Reformationszeit übergab 1576 der letzte katholische Bischof des alten Bistums Meißen die Reliquien des Heiligen an Herzog Albrecht V. von Bayern. Seit 1580 befinden sich die Reliquien im Münchner Liebfrauendom. So wurde aus dem sächsischen Bischof ein bayerischer Heiliger.

Kardinal Marx sprach in seiner Predigt davon, dass Fragen etwa des Wohnraums für Familien, der Arbeit oder des Verkehrs in der Stadt auch Fragen für die Kirche darstellten. Gerade für Christen sei es eine zentrale Aufgabe, „inmitten einer Stadt deutlich zu machen: Jeder Mensch ist Bild Gottes und wird respektiert, weil er Mensch ist“.

Nach Ansicht von Kardinal Marx ist es eine der größten Herausforderungen der Zukunft, „die Stadt als Raum zu schaffen, in dem menschliches Leben würdevoll möglich ist“. Es gelte, „Einheit und Vielfalt zusammenzubringen“ und ein Zusammenleben von Menschen mit „unterschiedlichen Überzeugungen, Religionen, Sprachen in Respekt und Anerkennung der Würde des Anderen“ zu ermöglichen, sagte Marx. So sei auch das Bennofest eine Einladung daran mitzuwirken, dass „München noch mehr zu einer lebens- und liebenswerten Stadt wird.“

Die große Sonderschau „Ein Schatz nicht von Gold. Benno von Meißen – Sachsens erster Heiliger“ auf der Albrechtsburg läuft noch bis 5. November. Sie ist täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden sich auf der extra gestalteten Internetseite:

benno.schloesserland-sachsen.de/

