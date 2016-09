Karate-Haus bleibt in Stadtbesitz

© Uwe Soeder

Die Stadt Schirgiswalde-Kirschau will das Haus am Badweg in Kirschau, dessen Erdgeschoss ein Karateverein nutzt, nun doch nicht verkaufen. „Wir wollen absichern, dass dort weiterhin Sport getrieben werden kann“, begründete Bürgermeister Sven Gabriel (FDP) die Entscheidung, als er jetzt den Stadtrat darüber informierte.

Ursprünglich war geplant gewesen, das Gebäude, in dessen Dachgeschoss sich zwei vermietete Wohnungen befinden, zu veräußern. Dazu sollten alle Mieter von der Stadtverwaltung angeschrieben und zur Abgabe eines Kaufangebotes aufgefordert werden. Nachdem Stadtratsmitglieder bei einer Ausschusssitzung darüber diskutiert haben, sieht die Stadt nun davon ab. Für das Erdgeschoss gilt zudem eine Zweckbindung bis Mitte 2023. Denn für die Beseitigung von Hochwasserschäden in den Vereinsräumen war Geld aus dem Programm der Sportförderung geflossen. (SZ/ks)

zur Startseite