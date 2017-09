Karasek lockt am Sonntag nach Seifhennersdorf Der Räuberhauptmann nimmt diesmal nix weg, sondern lässt auf dem Naturmarkt verkaufen und zeigt in seinem Museum Pilze, die er am Morgen selbst gesammelt hat. Wer lieber ins Theater geht oder beim Wiegen von über 500 Kilos schweren Kürbissen dabei sein will, findet das und noch viel mehr unter www.sz-veranstaltungskalender.com . Dort gibt es ganz viele Termintipps aus der Region.

Selbst Räuberhauptmann Karasek (Heiner Haschke) findet immer wieder Sachen auf dem Markt. © Museum

Seifhennersdorf. Nun bereits zum 19. Mal findet am Sonntag, von 11 bis 17 Uhr, die große Pilzausstellung im Karasek-Museum (Nordstraße 21) statt, und Karaseks Naturmarkt mit rund 50 Direktvermarktern und Händlern lädt zum Verweilen ein. Räuberhauptmann Karasek, seine Spießgesellen und Kräuterweiblein starten schon in den frühen Morgenstunden in die heimischen Wälder, um reichlich Beute zu erhaschen. Gezeigt wird dann alles in einer großen Pilzschau – in seiner Räuberhöhle – dem Karasek-Museum. Pilzberater Herr Dr. Eberhard Brösel teilt die beliebten Waldfrüchte in giftige, ungenießbare und essbare Arten ein, die in einer liebevoll gestalteten Ausstellung präsentiert werden.

Karaseks Naturmarkt findet auf dem Museumsparkplatz sowie im historischen Dreiseithof (Bulnheimscher Hof) statt. Diese Händler bieten leckere Spezialitäten von Wild, Geflügel, Ziege, Lamm und Pferd, deftige Grillhaxen, knuspriges Karasekbrot, und Räucherfisch, leckere Marmeladen und vieles mehr. Ergänzt wird das Angebot mit Keramikpilzen, Fellen, Seilerwaren, Holzspielzeug aus dem Isergebirge, originellem Textilhanddruck sowie Schmuck, seltene Mineralien und Steinen, Büchern von Oberlausitzer und Nordböhmischen und Verlagen. Darüber hinaus lädt das große Faktorenumgebindehaus (Bulnheimscher Hof) mit seinen wertvollen Deckenmalereien zu einem Besuch ein. Die AG Textilland führt dort eine Leinen-Stoff-Börse durch.

