Karambolage auf der Kreuzung

Ermittlungen zu flüchtigem Unfallfahrer

20.01.2018, 12.05 Uhr; Mickten Nach dem schweren Unfall am vergangenen Samstag, bei dem auf der Kreuzung Lommatzscher Straße/Bunsenstraße der Fahrer eines Toyota Corolla schwer verletzt wurde, gibt es neue Erkenntnisse. Denn mittlerweile hat der 28-jährige Halter des Mercedes bei der Chemnitzer Polizei den Diebstahl seines Wagens gemeldet. Es besteht jedoch der Verdacht, dass es sich bei ihm um den zu Fuß geflüchteten B-Klasse-Fahrer handelt. Die Ermittlungen dazu dauern an.

18-Jähriger beraubt - Zeugenaufruf

21.01.2018, gegen 4 Uhr; Kaditz Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 18-Jähriger auf der Rankestraße von drei Unbekannte beraubt. Der junge Mann war auf der Rankestraße unterwegs, als ihn die drei Männer vermutlich auf Arabisch ansprachen und bedrängten. Einer der Täter bedrohte ihn zudem mit einem Messer. Letztlich raubten die Unbekannten das Handy des 18-Jährigen sowie 40 Euro Bargeld und flüchteten in Richtung Leipziger Straße. Der Haupttäter soll etwa 17 bis 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank sein. Er hat einen Dreitagebart und trug zur Tatzeit eine schwarze Adidasjacke mit weißen Längsstreifen, eine tarnfarbene Cargo-Hose sowie ein rotes Basecap. Seine Komplizen sind bis etwa 25 Jahre alt und etwa 175 cm sowie 180 cm groß. Der Größere hat einen Vollbart, welcher am Kinn etwa 5 cm lang ist. Er trug eine blaue Trainingsjacke mit dem hellen Aufdruck „PSG“ und eine schwarze Adidashose mit weißen Seitenstreifen. Der dritte Täter trug einen dunklen Parka mit fellbesetzter Kapuze und eine dunkle Hose. Auffällig waren seine vollen Lippen sowie seine krumme Nase. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes und sucht unter Telefon (0351) 483 22 33 Zeugen.

23-Jähriger beraubt

22.01.2018, gegen 06.35 Uhr; Äußere Neustadt Am Montagmorgen ist ein Pakistaner von einem Landsmann an der Louisenstraße beraubt worden. Die beiden Männer hatten sich an einem Café getroffen, wo der 23-Jährige dann mit einer Flasche geschlagen und getreten wurde. Dabei forderte der Angreifer auch die Tasche des Opfers, mit der er letztlich flüchtete. Darin befanden sich unter anderem rund 120 Euro Bargeld. Der 23-Jährige erlitt bei der Attacke leichte Verletzungen erlitten. Die Dresdner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen wegen Raubes.

Rechte Schmierereien

22.01.2018, gegen 12.50 Uhr festgestellt; Dobritz Unbekannte sprühten an einem Pfeiler für Versorgungsleitungen am Moränenende in Höhe der Unterführung des Haltepunktes Dobritz mehrere Hakenkreuze. Eines hatte die Ausmaße von 40 cm mal 40 cm, drei weitere waren kleiner. Das Dezernat Staatsschutz führt die weiteren Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Fahrradfahrerin gestreift

22.01.2018, 17.15 Uhr; Äußere Neustadt Am Montagnachmittag war eine 31-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Antonstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Zwischen Erna-Berger-Straße und Turnerweg wurde sie von einem Radfahrer überholt. Dieser streifte die Frau und brachte sie zu Fall. Die 31-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, der Mann radelte einfach weiter. Er wird als ca. 170 cm groß und etwa 25 Jahre alt beschrieben. Die Polizei sucht nun unter Telefon (0351) 483 22 33 Zeugen.