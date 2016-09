Karambolage am Nossener Dreieck

Ein schwer beschädigtes Auto steht auf der linken Fahrspur, dahinter staut sich der Verkehr kilometerweit. © Roland Halkasch

Ein schwerer Unfall sorgt aktuell für Stau auf der A4 in Richtung Chemnitz. Kurz vor dem Nossener Dreieck sind am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr nach Angaben eines Polizeisprechers mindestens sechs Fahrzeuge an Kollisionen beteiligt gewesen. Nach Informationen eines Fotoreporters soll auch ein Lastwagen involviert gewesen sein.



Auf Bildern vom Unfallort ist ein Rettungshubschrauber zu sehen. Ob sich bei den heftigen Zusammenstößen Menschen schwer verletzt haben, ist jedoch noch unklar. Die Polizei konnte darüber bislang keine Auskünfte geben.



Wegen des Unfalls hat sich ein langer Rückstau gebildet. In ihren Verkehrswarnmeldungen informiert die Polizei über die aktuelle Lage. (fsc)

