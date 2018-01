Kaputtes Auto blockiert Parkplatz Auf der Müglitztalstraße in Dohna steht seit Monaten ein Transporter mit platten Reifen. Abgeschleppt werden kann er nicht so einfach.

Mit einem Platten steht der Transporter in Dohna. Abgeschleppt werden kann er nicht. © Symbolbild/CC0 Public Domain

Dohna. Auf der Müglitztalstraße in Dohna steht seit mindestens September ein Transporter mit platten Reifen und slowakischem Kennzeichen. „Besonders ärgerlich ist, dass das Fahrzeug auf dem Parkstreifen steht und so die Parksituation für Anwohner und Mitarbeiter umliegender Firmen nicht gerade verbessert“, sagt Kay Hofmeister und fragt: „Wie lange darf so ein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum herumstehen?“ Er erinnert dabei unter anderem an den Fall eines Pkw mit tschechischem Kennzeichen, das am Autobahnanschluss Pirna abgestellt und vergessen worden war.

Im Unterschied zu diesem Pkw ist der Transporter auf der Müglitztalstraße zugelassen und steht auf einer öffentlichen Straße, an der extra Parkplätze sind. „Es geht keine Gefahr aus, und es wird kein Tatbestand für eine Ordnungswidrigkeit erfüllt“, sagt Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Dem hat die Polizei nichts hinzuzufügen. Die würde sich der Sache nur annehmen, wenn nach dem Auto gefahndet würde. „Das ist hier nicht der Fall.“ (SZ/sab)

