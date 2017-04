Kaputter Fernseher löste Brand aus Das Feuer, das zwei Gartenlauben in Freital zerstörte, wurde durch einen technischen Defekt verursacht. Ein Feuerwehrmann verletzte sich beim Einsatz leicht.

Über 50 Feuerwehrleute waren wegen des Brands an der Hainsberger Straße im Einsatz. Ein Kamerad wurde dabei leicht verletzt. © Roland Halkasch

Einen Tag nach dem Feuer in der Nähe des Weißeritzparks in Freital gibt es nun erste Hinweise auf die Brandursache. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist das Feuer auf einen technischen Defekt eines Fernsehgerätes zurückzuführen. Den Angaben zufolge geriet dadurch gegen 14.10 Uhr am Montag eine Gartenlaube an der Straße Auf der Scheibe in Brand. Anschließend breitete sich das Feuer auf ein zweites Gartenhäuschen aus. Beide Lauben wurden zerstört. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf rund 50 000 Euro.

Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilte, war die Feuerwehr am Montag noch bis 18.30 Uhr im Einsatz, um auch die letzten Glutnester zu löschen. Die Arbeit der Kameraden gestaltete sich schwierig, weil die Gartengrundstücke den Angaben zufolge nur schwer zu erreichen waren.

Bei dem Einsatz, an dem insgesamt 55 Feuerwehrleute aus Freital und Rabenau beteiligt waren, verletzte sich ein Helfer leicht. Am Dienstag wurden die letzten Spuren des Löscheinsatzes beseitigt. In den beiden Lauben befanden sich keine Personen. Ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser konnte verhindert werden. (SZ/win)

