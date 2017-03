Kaputte Straßen werden repariert In Leutersdorf und in Spitzkunnersdorf werden dafür jetzt die Schäden protokolliert.

Symbolbild © nikolaischmidt.de

Mit rund 46 000 Euro wird die Gemeinde Leutersdorf in diesem Jahr etwas weniger Geld als im Vorjahr für das Beseitigen von Straßenschäden erhalten. Darüber informierte Bürgermeister Bruno Scholze (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Im vorigen Jahr sind es noch etwa 55 000 Euro gewesen. Welche Straßen nun in Leutersdorf und Spitzkunnersdorf in Ordnung gebracht werden, steht noch nicht fest. Der Bürgermeister und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung wollen erst einmal alle kommunalen Straßen abfahren und Schäden protokollieren.

Die Gemeinde Leutersdorf ist laut Scholze für ein Straßennetz von rund 40 Kilometern in den beiden Ortsteilen zuständig. Um möglichst wenig Schäden zu übersehen, will er die Straßen größtenteils mit dem Fahrrad abfahren. Um die 46 000 Euro für die Straßen ausgeben zu können, muss Leutersdorf 25 Prozent als Eigenmittel dazugeben. (SZ/hg)

