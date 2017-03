Kaputte Straßen werden geflickt Die Mitarbeiter vom Neustädter Bauhof sind seit wenigen Tagen mit Kaltgemisch unterwegs – und dankbar für jeden Tipp.

Droht den Neustädter Schlaglöchern bald das gleiche Schicksal wie denen in Sebnitz? Dort hatten Unbekannte Mitte März über Nacht insgesamt vier bis zu 60 Zentimeter hohe Nadelbäume in Löcher gepflanzt. Offenbar um auf den desolaten Zustand der Gartenstraße hinzuweisen. Eine Aktion, die für jede Menge Aufregung und Aufsehen sorgte und wegen einer Gefährdung der Verkehrsteilnehmer sogar die Polizei auf den Plan rief. „Müssen wir Angst haben, dass das in Neustadt auch passiert?“ Diese Frage stellte Stadtrat Jan Petzoldt (NfN) in der letzten Sitzung. Er sprach damit den schlechten Zustand einiger Fahrbahnen nach dem Winter an.

Bauhofleiter Jörk Wolf konnte ihn jedoch beruhigen. Mitarbeiter des Bauhofes seien seit vergangener Woche in der gesamten Stadt und den Ortsteilen unterwegs und würden die schlimmsten Stellen mit Kaltgemisch verfüllen. Vor allem aufgebrochene Mittelnähte und Schlaglöcher werden damit geflickt. Unter anderem sei der Trupp schon in Rückersdorf, Langburkersdorf, Polenz und Neustadt unterwegs gewesen.

Wolf appellierte dabei auch an die Einwohner. Sie sollten keine Scheu haben, zum Telefon greifen und den Bauhof über kaputte Straßen informieren. „Wir nehmen jeden Hinweis auf“, sagte er. Was ihm und seinen Mitarbeitern durch die Lappen gehe, könne so aufgearbeitet werden. Und das sei nicht nur beim Thema Schlaglöcher der Fall. Auch Hinweise zu kaputten Straßenbeleuchtungen nehme der Bauhof entgegen. „Das hilft uns sehr bei der Arbeit“, betonte Jörk Wolf.

Kontakt zum Neustädter Bauhof, Berthelsdorfer Straße 41, unter 03596 502247.

