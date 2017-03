Kaputte Straßen aufgelistet Rund 180 000 Euro können 2017 in die Reparatur von Rissen und Schlaglöchern gesteckt werden. Aber wie weit reicht das Geld?

An der Karl-Wagler-Straße in Leisnig tut sich in diesem Jahr auf jeden Fall etwas. Sowohl die Straße als auch der Fußweg werden in Ordnung gebracht. Das hängt mit der Gestaltung des benachbarten Schulhofes zusammen. © André Braun

Die Straßen in Leisnig und den Ortsteilen sind über den Winter löchrig geworden. Nicht überall muss die Kommune handeln. Die kaputte Johannistalstraße zum Beispiel gehört dem Freistaat, für die Schlaglöcher-Reparatur im Scheergrund ist der Landkreis zuständig. Doch auch die Sanierungsliste der Stadt ist lang. Bauamtsleiter Thomas Schröder hat sie jetzt den Mitgliedern des Technischen Ausschusses vorgestellt. Möglicherweise müssen sie oder die Stadträte noch einmal Prioritäten festlegen. Bis dahin handelt es sich noch um eine Wunschliste mit dringend notwendigen Straßenreparaturen. Alles in allem kann Leisnig dafür in diesem Jahr knapp 180 000 Euro ausgeben. Zuschüsse kommen in Höhe von 162 000 Euro, und zwar über das Programm Kommunaler Straßen- und Brückenbau.

„Auf jeden Fall werden wir nach dem Kanalbau in Sitten die Straße dort in Ordnung bringen“, sagte Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Auch die Karl-Wagler-Straße wird angepackt. Das liege auf der Hand, sagte er und begründete dies mit der Gestaltung des Schulhofes, die im Sommer ansteht. In diesem Zuge sollten gleich die Straße und der Fußweg dort mit in Angriff genommen werden.

Was darüber hinaus passiert, wird sich bis auf die ebenfalls sichere Schlaglochflickung im gesamten Gemeindegebiet auch anhand dessen ergeben, wie viel Geld „übrig“ ist. Auf der Liste stehen erst einmal Oberflächenbehandlungen der Colditzer und Karl-Liebknecht-Straße, des Donnerberges und des Straßenabschnittes zwischen Minkwitz und Lauschka. An der Schlossstraße gibt es einen schlechten Gehwegabschnitt. „Da sollte etwas gemacht werden“, findet Tobias Goth.

Ebenfalls auf der Liste vermerkt sind die Schäden in der Ortslage Gorschmitz, am Steinbruchweg in Bockelwitz, zwischen Nicollschwitz und Beiersdorf und in Polkenberg innerorts. Desolat ist ebenfalls der obere Hummitzschberg in Leisnig. Unten ist nach Angaben des Bürgermeisters schon einmal etwas passiert, nachdem der Abwasserzweckverband dort in die Tiefe musste. Im oberen Bereich sei der Weg ziemlich kaputt, das Laufen dort beschwerlich. Nutzer seien oftmals Leute, die vom Bahnhof oder anderswo aus der Unterstadt hinauf ins Zentrum wollen.

Wie schon 2016 so steht weiter ein Fußweg für Fischendorf auf der Wunschliste. Der soll auf der Flussseite entlangführen und dann in Höhe des Reifenhandels auf den schon vorhandenen Gehweg auf der anderen Straßenseite stoßen. „Dafür wird eine kleine Planung nötig sein“, vermutet der Bürgermeister. Er geht davon aus, dass der Weg höchstens einen Meter breit ausfallen kann. Das hängt mit den örtlichen Gegebenheiten zusammen. Die Anwohner haben schon seit vielen Jahren auf die Notwendigkeit eines Schutzweges für Fußgänger hingewiesen, auch bei Ortsteilbegehungen. Nicht überall ist die Straße übersichtlich, nicht jeder Kraftfahrer hält sich an die Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern.

Leisnig hat außerdem vor, noch über andere Programme Straßen zu erneuern. In diesem Jahr sind das die Obermarktgasse und die Poststraße, Neu- und Mittelgasse sind für 2018 vorgesehen. Der Lindenplatz ist nicht vergessen. Viele Borde dort stellen inzwischen schon eine Unfallgefahr dar. Dafür muss es ebenfalls einen Plan zur Neugestaltung geben. Zur Sache geht es dort allerdings nicht vor 2019.

