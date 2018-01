Kaputte Spielgeräte werden abgebaut

Regelmäßig werden in Ebersbach-Neugersdorf die Spielplätze inspiziert. Entsprechend der Jahreshauptinspektion wird festgelegt, was verändert werden muss. Im vergangenen Jahr hat die Spielplatzkontrolle ergeben, dass die Spielplätze in der Lutherstraße in Ebersbach und in der Ludwig-Richter-Straße in Neugersdorf dringender Veränderungen bedürfen. Die Spielgeräte dort sind derart verschlissen, dass sie zurückgebaut werden müssen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Für die Geräte gibt es keinen Ersatz. Die noch intakte Wackelbrücke vom Spielplatz in der Lutherstraße wird künftig Kindern auf dem Spielplatz am Spree-Eck in Ebersbach zur Verfügung stehen. Die Wackelbrücke wird dorthin umgesetzt. Den Rückbau der kaputten Spielgeräte und die Umsetzung der Wackelbrücke nehmen Mitarbeiter des städtischen Bauhofes vor, wenn sie die entsprechenden Kapazitäten dafür haben und nicht anderswo in der Spreequellstadt dringender zum Einsatz kommen müssen.

Den Spielplatz am Spree-Eck hatte die Stadt erst im vergangenen Jahr mit neuen Spielgeräten ausgestattet, darunter eine Nestschaukel und ein Drehkarussell. Rund 25 000 Euro hat die Stadt dafür ausgegeben. Die Leute vom Bauhof sorgen regelmäßig für Ordnung und Sauberkeit auf dem Spielplatz, der im Sommer rege von Mädchen und Jungen genutzt wird.

