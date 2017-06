Kaputte Schaukel sofort repariert Die Stadt reagiert auf einen Facebook-Hinweis. Es gibt aber auch andere Wege, um die Verwaltung zu informieren.

Die Waldheimer Kinder toben gern auf dem Spielplatz am Augustinerplatz. Deshalb hat sich eine junge Mutter in dieser Woche darüber geärgert, dass nun auch die zweite Schaukel auf dem Platz kaputt ist. Beweisfotos hat sie im sozialen Netzwerk Facebook gepostet. Das ist auch der Stadtverwaltung nicht entgangen. Mitarbeiter des Bauhofes haben die Schaukel sofort repariert. „Es ist nett, wenn soetwas gemeldet wird, dann können reagieren“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Allerdings stecke nicht hinter jedem Schaden Vandalismus. Manches gehe auch einfach durch Verschleiß kaputt.

Ähnlich sei das auch bei Straßenlampen in Reinsdorf und auf dem Wanderweg an der Kirschallee. Dort fehlen jeweils die Abdeckungen. „Wir haben bereits eine Elektrofirma mit der Reparatur beauftragt“, so Ernst.

Wer einen Schaden entdeckt, könne sich jederzeit telefonisch oder persönlich bei der Stadtverwaltung melden.

