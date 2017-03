Kaputte Gleise blockieren Straßenbahn

Am Endpunkt in Gorbitz müssen an diesem Wochenende zwei sogenannte Weichenzungen erneuert werden. Die beweglichen Teile legen fest, in welche Richtung die Bahn fährt. Weil sie verschlissen sind, werden die Zungen nun ausgetauscht. Die Dresdner Verkehrsbetriebe investieren für die Reparatur rund 20 000 Euro. Während der Bauarbeiten können die Straßenbahnlinien 2 und 7 am Sonntag von 10 bis 20 Uhr nicht bis zu den Endhaltestellen Gorbitz und Pennrich fahren. Der Autoverkehr ist davon nicht betroffen.

Die Linie 2 aus Kleinzschachwitz verkehrt bis zur Haltestelle Dahlienweg und von dort als Linie 7 weiter über die Kesselsdorfer Straße bis nach Weixdorf. In entgegengesetzter Richtung fährt die 7 bis zur Haltestelle Julius-Vahlteich-Straße. Von dort geht es als Linie 2 weiter nach Kleinzschachwitz. Die Interimslinie 42 pendelt zwischen Wölfnitz und Gorbitz über die Julius-Vahlteich-Straße und den Amalie-Dietrich-Platz. Nach Pennrich fahren ab Haltestelle Dahlienweg Ersatzbusse über die Kesselsdorfer Straße. (SZ/noa)

