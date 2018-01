Kaputte Dächer sind repariert

Weil die Dachpappe rissig war, regnete es in die Garage rein. Michael Reichelt konnte das Wasser nur noch mit einer Schüssel auffangen. © Archiv/Dietmar Thomas

Waldheim/Gebersbach. Die Baumaschinen, die Michael Reichelt in seiner Garage an der Talstraße in Gebersbach stehen hat, sind nun wieder im Trockenen. Das Dach war kaputt. Es regnete rein. Die Holzbalken sind auch schon angegriffen, die Nässeschäden nicht zu übersehen gewesen.

Diesen Missstand hatten Reichelt und Bernhard Wolter angeprangert. Die Garagen haben sie von der Stadt Waldheim gemietet. Diese hat Hassan Böttcher von der gleichnamigen Firma als Hausverwalter eingesetzt. Er bestätigte nun, genauso wie Wolter, auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers: „Die Dächer der Garagen sind repariert. Eine Firma hat sich darum gekümmert.“ So ganz zufrieden sind die Mieter aber noch immer nicht. Denn nicht nur die Garagendächer waren kaputt. „Bei Regen läuft das Wasser in die Gebäude. Denn es fehlt ein Vordach“, sagte Bernhard Wolter beim Vororttermin mit dem DA. Angebaut wurde in der Zwischenzeit noch keines. „Wir bleiben an dem Thema dran und wollen noch einmal das Gespräch mit dem Bürgermeister suchen“, kündigte Bernhard Wolter an. (DA/sol)

zur Startseite