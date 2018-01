Kaputte Dächer, entwurzelte Bäume Orkantief „Friederike“ hat in der Region eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Vielerorts wurde schnell reagiert.

zurück Bild 1 von 6 weiter Aufgrund erheblicher Gefahr wegen herabstürzender Dachziegel durften die Schüler der Pestalozzi-Grund- und Oberschule Hartha am Freitag zuhause bleiben. Nur für jene, die dazu keine Möglichkeit hatten, wurde eine Notbetreuung in der Schule eingerichtet. © Dietmar Thomas Aufgrund erheblicher Gefahr wegen herabstürzender Dachziegel durften die Schüler der Pestalozzi-Grund- und Oberschule Hartha am Freitag zuhause bleiben. Nur für jene, die dazu keine Möglichkeit hatten, wurde eine Notbetreuung in der Schule eingerichtet.

Die Straße zwischen Technitz und Westewitz wurde am Freitag von Mitarbeitern des Landgutes Westewitz von Bäumen beräumt.

Der Schornstein eines Hauses an der Johannistalkreuzung ist am Donnerstagnachmittag in das Dach gekracht. Die Trümmerteile flogen über die Straße.

Die Bushaltestelle in Simselwitz wurde beschädigt.

Die Kunden des vorm Penny-Markt an der Rosa-Luxemburg-Straße in Leisnig stehenden Imbisses blieben am Freitag hungrig.

Mitarbeiter der Firma Polster Bedachung reparierten Schäden an Häusern in Großweitzschen.

Region Döbeln. Die Schäden, die Orkantief „Friederike“ am Dach der Pestalozzi-Schule Hartha verursacht hat, sollen ab Montag repariert werden. Für Freitag hatten die Leiter der Grund- und der Oberschule den Unterricht aus Sicherheitsgründen abgesagt. Ab Montag läuft der Unterricht wieder wie geplant. Allerdings bleiben die Haupteingänge an der Pestalozzistraße noch gesperrt. „Wir bitten die Schüler, die Hintereingänge zu benutzen. Die Absperrungen sind zu beachten, der Schulhof darf nicht mit Autos oder Fahrrädern befahren werden“, sagte Oberschulleiterin Kerstin Wilde. Auf dem Hof war ein Baum entwurzelt worden. Der wurde am Freitag von Mitarbeitern des Harthaer Bauhofs weggeräumt.

In Wendishain bleibt die Hauptstraße in Höhe des Feuerwehrgerätehauses vorerst noch gesperrt. Bäume waren in die Freileitung gefallen, die daraufhin gerissen war. Aufgrund dessen hatten acht Häuser mehrere Stunden lang keinen Strom.

Die Gemeinde Großweitzschen ist vom Sturm stark betroffen. An mehreren Dächern mussten Dachziegel ersetzt werden. In den Wäldern rund um die Gemeinde hat „Friederike“ richtig gewütet. „Es wird noch Tage dauern, bis die Schäden beseitigt sind“, sagte Sven Krawczyk, zweiter stellvertretender Bürgermeister.

In Roßwein sind zahlreiche Bäume auf Stromleitungen gestürzt. So auch an der Kita Zwergenland an der Böhrigener Straße. „Deshalb blieb die Einrichtung am Freitag geschlossen“, so Kämmerin Heidi Roßberger. Die Feuerwehr war am Freitagnachmittag im Einsatz, um die Schäden zu beheben, damit der Betrieb am Montag wieder aufgenommen werden kann. Zuvor waren die Kameraden damit beschäftigt, die Zufahrt zur Gaststätte „Margarethenmühle“ in Naußlitz wieder herzustellen. Dort lag viel Bruchholz im Weg. In Seifersdorf bei Roßwein sei zudem eine Scheune beschädigt worden. An der Damaschkestraße seien einige Dachziegel runtergekommen.

Die Ortswehren Striegistal sind bei „Friederike“ zu mindestens 20 Einsätzen unterwegs gewesenen. Gemeindewehrleiter Norbert Fiedler war am Freitagmittag gerade dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. Der Schwerpunkt habe im Bereich der Autobahnauffahrt Berbersdorf gelegen. Dort war ein Baum auf ein Auto gestürzt. Verletzt wurde aber niemand. Das Fahrzeug war zum Parken abgestellt. Außerdem kümmerten sich die Ortwehren um umgestürzte Bäume. Einige waren auch in Strom- und Telefonleitungen gefallen. In Marbach ging ein Carport zu Bruch.

In der Gemeinde Zschaitz-Ottewig sorgten ebenfalls umgestürzte Bäume für Schäden an der Kita und am Bauhof. Am Sportplatz in Zschaitz wurde ein Gastank getroffen, sodass Gas ausströmte. Das Problem konnte aber behoben werden. Für Ostrau konnte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) bestätigen, glimpflich davongekommen zu sein. Größte Sorge war ein dreistündiger Stromausfall in mehreren Ortsteilen.

In Waldheim gab es keine nennenswerten Schäden. Lediglich ein paar Autos wurden durch „Friederike“ in Mitleidenschaft gezogen. Im Kriebsteiner Gemeindegebiet hingegen hatten die Kameraden auch am Freitag noch alle Hände voll zu tun. „Im Bereich Falkenhainer-, Lochmühlstraße, Weilbergsiedlung sind Donnerstagend etwa 50 Bäume umgestürzt. Es war am Abend für die Einsatzkräfte lebengefährlich, dort zu arbeiten. Deshalb hatten wir die Straße gesperrt und die Bäume heute von 7 bis etwa 15.30 Uhr zerlegt und an den Rand geräumt“, so Gemeindewehrleiter Sven Knechtel. (DA/sol, eg, sig, fk, je)

