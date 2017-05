Fußball-Landesklasse Mitte Kapitän trifft doppelt Grün-Weiß Coswig hat sich am 25. Spieltag etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschafft.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Die Grün-Weißen feierten am Sonnabend gegen den Mit-Abstiegskonkurrenten Hartmannsdorfer SV einen 3:1 (2:0)-Heimsieg. „Die Jungs sind hoch konzentriert und absolut auf einen vollen Punktgewinn fokussiert in die Partie gegangen. Das Tempo wurde von Beginn an sehr hoch gehalten“, freute sich Coswigs Trainer Frank Selber über die mannschaftlich geschlossene Umsetzung seiner taktischen und spielerischen Vorgaben.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Ausgerechnet Philipp Langer traf in der 14. Minute zum 1:0. Der 28-Jährige hatte sich kurz zuvor in einem Zweikampf eine Verletzung am Knöchel zugezogen und sollte ausgewechselt werden. „Ich zögerte noch etwas mit der Auswechslung. Philipp ist halt ein ganz wichtiger Spieler für uns. Das er sogar noch das Führungstor markiert, war wohl Intuition“, sagte Selber lachend. Nur vier Minuten später legte Kapitän Sebastian Scheithauer nach. Nicht nur wegen seines Treffers in der 18. Minute gehörte der 30-Jährige zu den Aktivposten der Coswiger. Im gesamten Spiel ackerte und kämpfte Scheithauer und zeigte, wie das gesamte Team, eine starke Laufbereitschaft. „Großes Kompliment an die Spieler. Der Gegner kam in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht ins Spiel, wurde von uns halt überhaupt nicht ins Spiel gelassen“, lobte Selber bei seiner kurzen Ansprache in der Halbzeitkabine.

Gäste verkürzen durch Traumtor

Nach dem Seitenwechsel schraubten die Grün-Weißen zunächst einen Gang herunter, versuchten die Begegnung zu kontrollieren. Mit der ersten richtigen Torgelegenheit erzielten die Gäste aus dem Chemnitzer Umfeld in der 54. Minute den Anschlusstreffer. David Wolsdorf jagte das Leder volley und unhaltbar in die Ecke. „Das war ein Traumtor, daran gibt es nichts zu deuteln. Es war klar, dass wir dem hohen Tempo der ersten Halbzeit etwas Tribut zollen müssen. Aber nach dem Gegentor haben wir wieder das Zepter übernommen“, sagte der Coach. Es blieb im weiteren Spielverlauf die einzige nennenswerte Tormöglichkeit der Hartmannsdorfer. Coswig kontrollierte die Begegnung. Nach einem überlegten Lupfer von Benjamin Baumann traf Scheithauer in der 78. Minute zur Vorentscheidung.

Die 109 Zuschauer auf dem Coswiger Sportplatz zollten ihrer Mannschaft verdienten Applaus nach dem Abpfiff. Selber brach eine Lanze für die Fans: „Das muss man wirklich mal anmerken. Die Zuschauer unterstützen uns immer bestens. Da gibt es keine bösen oder unsachlichen Worte, wenn es mal nicht so gut läuft. Das ist eine wohltuend angenehme Atmosphäre.“

Mit diesem Sieg hat sich Coswig nun einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf einen Abstiegsplatz verschafft. Trotzdem hält Selber den warnenden Zeigefinger oben: „Wir sind noch lange nicht aus dem Abstiegskampf heraus. Wir haben noch einmal spielfrei, die anderen Teams werden sich auch vehement gegen einen Abstieg erwehren.“ Am kommenden Sonnabend gastiert Coswig beim Tabellen-Schlusslicht Meißner SV. Auch wenn die Papierform die Grün-Weißen als Favorit abstempelt, die Partie ist ein Nachbarschafts-Derby und benötigt erneut höchste Konzentration und Einsatzbereitschaft der Selber-Elf.

