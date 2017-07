Kapitän ohne Vertrag Routinier Marcus Benedict ist mit Radebeul in die sechste Liga zurückgekehrt. Seine sportliche Zukunft ist aber weiterhin offen.

Kapitän Marcus Benedict und der Meisterpokal.

Der Radebeuler BC spielt nach drei Jahren Abwesenheit 2017/18 wieder in der Fußball-Landesliga. Kapitän des Aufsteigers ist Marcus Benedict, dessen Vertrag am 30. Juni ausgelaufen ist. Der 32-Jährige will eine längere Pause einlegen, danach aber weiterhin aktiv bleiben. Ob das beim RBC sein wird, steht noch nicht fest.

Herr Benedict, Glückwunsch zur Rückkehr in die Landesliga. Was ist in den drei Jahren seit dem Abstieg unter Leitung von Trainer Matthias Müller passiert?

Vielen Dank. Nach einem Abstieg ist es ja meistens so, dass ein Umbruch und Neuanfang ansteht. Das ist zusammen mit Cheftrainer Matthias Müller geschehen und angepackt worden. Aber es braucht halt meistens Zeit und auch Geduld, bis die Handschrift eines Trainers sichtbar wird. Speziell vor der Aufstiegssaison hat die Vereinsführung ein sehr gutes Händchen bei den Neuverpflichtungen bewiesen. Bei uns hat es von Anfang an voll gepasst. Wir sind geschlossen aufgetreten und jeder Spieler hat individuell fast ausnahmslos sein Potenzial abgerufen.

Ab wann waren Sie sich sicher, dass es der Staffelsieg wird?

Für mich war der Auswärtssieg bei Neusalza-Spremberg am 17. Spieltag wegweisend. Die Art und Weise, wie wir dort bei einem wirklich schwierigen Gegner aufgetreten sind, war eines Spitzenreiters würdig! Auch wenn da der Aufstieg logischerweise noch nicht feststand, war es doch in vielen Belangen eine vorentscheidende Partie.

Obwohl der RBC attraktiven und erfolgreichen Fußball geboten hat, kamen kaum einmal mehr als 100 Besucher ins Weinbergstadion. Können Sie sich das Desinteresse in der Karl-May-Stadt erklären?

Wirklich erklären kann ich es mir nicht. In Radebeul spielt der Männerfußball halt keine wichtige Rolle für die Menschen, das war irgendwie schon immer so. Auch zu früheren Landesliga-Zeiten war die Besucherzahl der Heimspiele überschaubar, es sei denn, es reisten Teams mit einer gewissen Anzahl an Gästefans an.

Wo lagen die Stärken Ihres Teams?

Wie bereits erwähnt war es auf jeden Fall die Geschlossenheit der Mannschaft, auch zusammen mit dem Trainerstab. Aber auch die individuelle Qualität war ein großes Plus. Natürlich haben wir nicht immer über 90 Minuten überzeugt, welche Mannschaft kann das schon. Aber im Fußball entscheiden auch einzelne Aktionen die Spiele. Bei uns waren es häufig auch die starken und gefährlichen Standardsituationen, die mitunter den Unterschied ausgemacht haben. Und wir konnten die eine oder andere Verletzung von Spielern trotz unseres kleinen Kaders immer gut kompensieren.

Was denken Sie, ist für den RBC und auch für die Großenhainer als Sieger der Landesklasse Mitte, eine Spielklasse höher möglich?

Ich glaube schon, dass beide Mannschaften auch eine Liga höher die Qualitäten haben, einen guten Mittelfeldplatz zu erreichen. Mit dem Abstieg sollten meiner Meinung nach beide Mannschaften nichts zu tun haben.

Wie lange läuft Ihr Vertrag?

Der ist am 30. Juni ausgelaufen. Derzeit laufen Gespräche, wobei natürlich die Radebeuler mein erster Ansprechpartner sind.

Denkt man mit 32 auch schon an des Ende der aktiven Laufbahn?

Ja, durchaus, was hauptsächlich an den beiden Komponenten Familie und Gesundheit liegt. Meine Frau und meine beiden Kinder liegen mir sehr am Herzen und der Faktor Zeit spielt da natürlich eine ganze große Rolle. Speziell an den Wochenenden, speziell bei langen Anreisewegen zu Auswärtsspielen, schmerzt es schon sehr, die Zeit nicht mit meiner Familie verbringen zu können. Das andere Thema ist die Gesundheit. Mein Körper gibt mir schon zu verstehen, dass ich schon lange Fußball spiele. Zumal ich von meiner Nachwuchszeit auch noch die Ascheplätze bei Dynamo kenne – kein Vergleich zu den heutigen Bedingungen in der Nachwuchsakademie. Zudem machen sich die vielen Trainingseinheiten und Spiele auf Kunstrasenplätzen bemerkbar. Die Sprung- und Kniegelenke haben schon sehr gelitten. Von daher plane ich, zunächst eine kurze Pause einzulegen und voraussichtlich erst Mitte oder Ende September wieder beim Fußball einzusteigen.

Bestimmt der Trainer den Kapitän?

Ja, richtig, der wurde und wird von Matthias Müller bestimmt.

Sie sind jetzt sieben Jahren beim RBC. Stehen von damals noch andere Spieler im Kader?

Im Prinzip sind es im aktuellen Kader noch zwei Spieler, die damals schon dabei waren: Franz Kunze und Toni Bunzel. Wobei ich mit Franz ja wirklich die komplette Zeit zusammengespielt habe, während Toni erst zur abgelaufenen Saison 2016/17 wieder zum RBC zurückgekehrt ist.

Würde eine Reduzierung wie einst zu Bezirksliga-Zeiten zu einer Verbesserung der Qualität führen?

Ich glaube, dass eine Reduzierung absolut sinnvoll wäre, weil es aus meiner Sicht die Qualität und Leistungsdichte erhöhen würde. Zumal sich bei den Einteilungen hin und wieder doch Fragezeichen ergaben, beispielsweise, das Coswig und Radebeul in zwei verschiedenen Staffeln spielen.

Sind Sie beruflich immer noch bei Zweitligist Dynamo Dresden angestellt und hat sich in Ihrem privaten Umfeld etwas verändert?

Ja, ich bin immer noch im Bereich Finanzwesen bei Dynamo angestellt. In meinem privaten Umfeld hat sich dagegen die letzten Jahre einiges getan. Ich habe 2014 meine zukünftige Frau kennengelernt. Sie hat schon ein kleines Mädchen (acht Jahre, d. A.) mit in die Beziehung gebracht und im August 2016 haben wir unser gemeinsames Kind bekommen – auch ein Mädchen. Ich bin überglücklich und freue mich jeden Tag über meine kleine Familie.

Wissen Sie, wann die Vorbereitung startet und ob der Trainer die Zügel noch einmal etwas anziehen wird?

Der Trainingsstart ist für den 10. Juli angesetzt. Und der Trainer wird in der Vorbereitung sicherlich auch ordentlich Gas geben. Natürlich macht uns Spielern das nicht immer Spaß klar, aber die Zeit wird zeigen, dass eine vernünftige Vorbereitung einfach eine wichtige Grundlage ist. Die letzte Saison hat es gezeigt, unsere Fitness und Physis war bis zum letzten Spieltag vorhanden und somit auch ein Faktor für eine überragende Saison.

Das Gespräch führte Jürgen Schwarz

