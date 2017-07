Fußballer des Jahres Kapitän geht von Bord Felix Stockmann hat mit dem VfB Leisnig den Klassenerhalt geschafft. Nun sucht er eine neue Herausforderung.

Felix Stockmann (links) hat 17 Spiele für Leisnig bestritten. © Dietmar Thomas

Felix Stockmann gehörte beim VfB Leisnig fast schon zum Inventar. Seit er 2006 aus dem Nachwuchsbereich zu den Männern wechselte, gehörte er stets zum Stammaufgebot der Bergstädter. Auch in dieser Saison hat der Mittelfeldakteur 17 Spiele bestritten und als Kapitän alles gegeben. Deshalb ist er beim Fußball-Spezial der 20. DA-Sportlerwahl nominiert.

In der neuen Saison sucht der 29-Jährige allerdings noch einmal eine neue Herausforderung. Beim BC Hartha will er zeigen, dass er auch in der Kreisoberliga mithalten kann. (DA/fk)

