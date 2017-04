Kapitän geht von Bord Martin Kolan wird Budissa nach dieser Saison verlassen. Gegen den Dritten RB Leipzig II ist für die Bautzener nichts zu holen.

Einfach glücklich: Bautzens Coach Torsten Gütschow (rechts) und sein Kapitän Martin Kolan freuen sich nach dem Mittwoch-Heimsieg über Lok Leipzig. Am Sonnabend musste Kolan aufgrund einer Gelbsperre pausieren. Er hört am Saisonende bei Budissa auf.

Der Bautzener Keeper Marek Große (rechts) hatte es in Leipzig nicht leicht. Hier attackiert ihn S. Reddemann mit gestrecktem Bein, obwohl Große den Ball schon hat.

Fußball-Regionalliga. Am 30. Spieltag der Regionalliga unterlag Budissa Bautzen (17.) dem Tabellendritten RB Leipzig II mit 1:4 (0:2). Vor 147 Zuschauern im Markranstädter Stadion am Bad erzielten John-Patrick Strauß (29.), Timo Mauer (45., 75.) und Federico Palocios (88.) die Tore für die Bundesliga-Reserve. Daniel Barth hatte in der 49. Minute zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt. Der 23-jährige Angreifer war vor dieser Saison von RB Leipzig II zu Budissa gewechselt.

Bei den Spreestädtern fehlte Kapitän Martin Kolan aufgrund der zweiten Gelbsperre. Zeit für den 32-Jährigen, über seine sportliche Zukunft nachzudenken. „Ich werde bei Budissa aufhören, der Verein ist informiert. Sollte ich weiter Fußball spielen, dann mit deutlich geringerem Aufwand“, so der Abwehr-Routinier. Kolan war 2013 zusammen mit Thomas Hentschel vom Landesligisten Kamenz gekommen und hatte 2014 mit den Budissen den Aufstieg in die 4. Liga geschafft. Bisher absolvierte er 86 Regionalliga-Spiele für die Spreestädter. In Markranstädt kassierte Budissa im 15. Auswärtsspiel die neunte Niederlage. Schockiert war darüber beim Tabellenvorletzten niemand, weil die Personalsituation bei den Gästen an diesem Tag angespannt war. Trainer Torsten Gütschow versuchte es dann auch mit Galgenhumor: „Sogar unser Busfahrer hat sich mit umgezogen, aber er ist noch nicht ganz fit.“

In der ersten Halbzeit musste man das Schlimmste für Budissa befürchten. Die Leipziger, technisch-taktisch unter Profibedingungen hervorragend ausgebildet, machten viel Tempo und setzten voll auf Offensive. „Wir hätten nach 25 Minuten 0:3 hinten liegen können, haben aber die Anfangsphase mit Glück schadlos überstanden“, meinte Gütschow. Sowohl Palocios (5., 17.) als auch Strauß (19., 21.) konnten FSV-Torhüter Marek Große nicht überwinden. Die Bautzener verzeichneten vor dem Wechsel nur eine nennenswerte Möglichkeit – doch der Kopfball von Max Hermann verfehlte knapp sein Ziel (23.). Dagegen nutzten die RB-Youngster zwei weitere Chancen zur 2:0-Pausenführung.

Kurz nach Wiederanpfiff verkürzte Bautzen. „Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass wir mutiger nach vorn spielen und auch etwas mehr riskieren müssen“, berichtete Gütschow. Und tatsächlich schienen die Bautzener nach ihrem Anschlusstor Oberwasser zu bekommen. Doch es fehlte letztlich an Durchschlagskraft. In der Schlussviertelstunde schlugen die Leipziger noch zweimal zu, wobei der Deutsch-Spanier Federico Palocios sein 19. Saisontor markierte und damit weiter die Liga-Torschützenliste anführt.

„Der Sieg von Red Bull ging vollkommen in Ordnung. Wir müssen unsere Punkte gegen andere Gegner holen. Zum Beispiel im kommenden Heimspiel gegen Schönberg“, weiß Torsten Gütschow. Robert Klauß, Trainer der RB-Reserve, die aus der Regionalliga zurückgezogen wird, meinte: „Wir mussten zur Halbzeit klarer führen, aber derzeit brauchen wir zu viele Chancen, um ein Tor zu erzielen.“

Budissa Bautzen: Große - Heppner, Iliadis, Hausdorf, Hermann (72. Zuljevic), Hoßmang, Kloß, Rosendo (83. Nemec), Salewski, Müller und Barth (83. Sisler).

