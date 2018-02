Kapelle soll saniert werden

Lampertswalde. Die Gemeinde Lampertswalde will endlich ein lang anvisiertes Bauprojekt umsetzen. Die Brößnitzer Kapelle, die als Trauerfeierhalle genutzt wird, soll saniert werden. Bereits vor mehr als zwei Jahren hatte die Gemeindeverwaltung die Kosten für eine gründliche Sanierung samt Trockenlegung der Außenwände schätzen lassen. Rund 124 000 Euro sind dafür kalkuliert worden. Bisher musste die Gemeinde das Vorhaben immer verschieben, weil kein Geld da war. Doch neuen Doppelhaushalt für 2018 und 2019 ist die Rettung der Brößnitzer Kapelle mit der gleichen Summe fest eingeplant. Laut Kämmerei sei die Sanierung für dieses Jahr vorgesehen. Ins Dach der Kapelle hatte es jahrelang reingeregnet, weshalb sich in Deckenhöhe ein großer Salpeter-Fleck bildete. An den Wänden zieht Feuchtigkeit aus den Fundamenten nach oben und ruiniert die Farbe. Ob die Kapelle saniert werden kann, liegt jetzt auch am Landkreis Meißen, der den Entwurf des Doppelhaushaltes noch bestätigen muss. (jö)

