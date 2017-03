Kanzlerin will nach Kamenz kommen Daimler will in der Lessingstadt eine halbe Milliarde Euro investieren – ein Anlass für hohen Besuch.

Am 22. Mai soll der Grundstein für die neue Accumotive-Halle gelegt werden. © Daimler AG

Die zweite Ausbaustufe der Deutschen Accumotive in Bernbruch-Nord bekommt noch höhere Brisanz. Wie Landtagsabgeordneter Aloysius Mikwauschk auf SZ-Nachfrage bestätigt, wird zur Grundsteinlegung für die neue Produktionshalle am 22. Mai Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Kamenz erwartet. Sie sei über den Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich offiziell angefragt worden und habe ihr Kommen zum Termin zugesagt.

Die Daimler AG investiert in Kamenz in den weiteren Ausbau der Tochter Accumotive bis 2020 etwa 500 Millionen Euro. Mehr als 1 000 neue Arbeitsplätze könnten damit verbunden sein. Dies hängt von der weiter wachsenden Nachfrage nach Elektromobilität ab. Merkel selbst hatte das Ziel ausgegeben, auf Deutschlands Straßen bis 2020 rund eine Million Fahrzeuge mit Elektromotor zu bringen. (SZ/fro)

zur Startseite