Kanzlerin verfolgt Geschehen aus der Ferne Angela Merkel war für Freitag nach Görlitz eingeladen. Sie wird aber nicht kommen.

Die Einladung stand, aber Angela Merkel wird ihr nicht folgen. Die Bundeskanzlerin kommt am Freitag nicht zu der Demonstration für den Görlitzer Wirtschaftsstandort. Aber Jan Otto, Chef der IG-Metall in Ost-sachsen, hält seinen Brief an die Kanzlerin nicht für vergeblich. Bei einem Telefonat mit dem Kanzleramt habe er den Eindruck gehabt, erklärte er gegenüber der SZ, dass das Anliegen Wirkung gezeigt habe, auf die Situation in und um Görlitz hinzuweisen. Auch OB Deinege hatte sich vor Wochen wegen der Siemens-Krise an die Kanzlerin gewandt. Aus CDU-Kreisen hieß es, Merkel würde sehr genau verfolgen, was in Görlitz geschehe.

Bei der Demonstration, zu der die Organisatoren um 14 Uhr über 5 000 Menschen auf dem Obermarkt erwarten, werden neben Belegschafts- und Gewerkschaftsvertretern der sächsische Vize-Regierungschef Martin Dulig, der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege sowie Schüler aus Görlitzer Einrichtungen sprechen. Bundespolitiker sind als Redner nicht vorgesehen.

