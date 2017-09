Kanzlerin sieht Chance für Flüchtlingsverteilung Der Innenminister sieht einen Sogeffekt, der von Deutschland ausgeht. Er will Leistungen für Asylbewerber angleichen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht „die Chance, in nicht allzu ferner Zukunft zu einer solidarischen Verteilung von Flüchtlingen zu kommen“. © dpa

Nach der Niederlage Ungarns und der Slowakei vor dem Europäischen Gerichtshof rechnet Bundeskanzlerin Angela Merkel mit baldigen Fortschritten bei der Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union. Sie sehe „die Chance, in nicht allzu ferner Zukunft zu einer solidarischen Verteilung von Flüchtlingen zu kommen“, sagte die CDU-Vorsitzende der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Zunächst müssten aber die Voraussetzungen dafür geschaffen werden.

Hierzu gehöre ein wirksamer Schutz der Grenzen, eine erfolgreiche Bekämpfung von Fluchtursachen und Schleppern sowie eine Entwicklungspartnerschaft mit Afrika. „Dann wird nämlich auch das Misstrauen gegenüber geordneter legaler Migration beseitigt sein.“

Ein Kompromiss bei der Flüchtlingsverteilung rückt nach Informationen der Zeitung näher. Während Ungarn und Polen die vereinbarte Verteilung von 120 000 Flüchtlingen in der EU blockierten, werde in Brüssel schon seit zwölf Monaten an einem neuen, flexibleren System gefeilt – nach dem Grundsatz: „Wer keine Flüchtlinge aufnimmt, soll zahlen.“ Dabei solle es auch möglich sein, Grenzschützer oder nationale Asylbeamte an überlastete Staaten abzustellen und entsprechend weniger Migranten zu übernehmen.

Verhandelt werde über einen „solidarischen Verteilmechanismus für maximal 200 000 Schutzsuchende“. Für jeden Migranten, den ein Staat übernehme, solle er 60 000 Euro bekommen. Übernehme ein Staat weniger als die Hälfte seiner Quote, würden jeweils 60 000 Euro pro Person wieder abgezogen. In Verhandlungskreisen wird dem Bericht zufolge hervorgehoben, dass die Zahlenwerte noch verändert werden könnten, etwa die Obergrenze oder der Rechnungsbetrag.

Der Europäische Gerichtshof hatte am Mittwoch eine Klage Ungarns und der Slowakei gegen die Verteilung von Flüchtlingen abgewiesen. Der EU-Beschluss von 2015 sieht für jedes EU-Land die Aufnahme einer festgelegten Anzahl an Geflüchteten vor. Unter anderem Ungarn weigerte sich jedoch, den Beschluss umzusetzen. Merkel sagte, dass die innere Solidarität in der EU konsequent eingefordert werden müsse, wenn die von ihr genannten Aufgaben erfüllt seien. „Denn wenn es bei der Migration nicht solidarisch zugeht, dann auch nicht in anderen Bereichen – und das wäre bitter für den Zusammenhalt Europas.“

Der Präsident des EU-Parlaments, der Italiener Antonio Tajani, schlug ein Flüchtlingsabkommen mit Libyen nach türkischem Vorbild vor, damit weniger Migranten nach Europa kommen. „Es ist richtig, in Libyen zu investieren. Und ich glaube, man muss die gleiche Summe, die wir in der Türkei investiert haben, um die Balkanroute zu schließen, ausgeben, um die Route über das Mittelmeer zu schließen“, sagte Tajani in Rom. Der Türkei hat die EU sechs Milliarden Euro bis 2018 zugesagt.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) kritisierte den „Sogeffekt“, der für Flüchtlinge von Deutschland ausgehe, und forderte einheitliche Leistungen und Asylverfahren in allen EU-Ländern. Deutschland sei das Land, in dem die meisten leben wollten, auch weil die Asylverfahrens- und Aufnahmebedingungen im europäischen Vergleich großzügig seien. Widerspruch kam von den Grünen. „Die Leistungen für Flüchtlinge müssen laut Verfassungsgericht den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in Europa entsprechen und können nicht unter das Existenzminimum gedrückt werden“, sagte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz stimmte dem Minister zu („Ich war seit jeher dafür“), warf de Maizière aber „Panik vor der rechten Szene“ vor. „Der Glaube, man könne mit dem Nachplappern von deren Parolen diese Leute in Schach halten, ist ein Irrtum, man macht sie nur stark.“

Linken-Fraktionsvize Jan Korte sagte: „Ausgerechnet der Verfassungsminister legt die Axt ans Grundgesetz und will unter dem Deckmantel einer angeblichen europäischen Harmonisierung das Asylrecht bis zur Unkenntlichkeit schleifen.“ Laut der Statistikbehörde Eurostat beantragten im vergangenen Jahr rund 1,2 Millionen Asylsuchende erstmals Schutz in den Mitgliedstaaten der EU. Ihre Zahl war leicht rückläufig gegenüber 2015. 60 Prozent beantragten Asyl in Deutschland. Im vergangenen Jahr waren dies 722 300 erstmalige Asylbewerber. (dpa/epd)

