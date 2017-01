Kanzlerin empfängt Sternsinger Vier Kinder aus dem Bistum Görlitz haben heute mit Angela Merkel in Berlin gesungen – und helfen damit anderen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Jonas Baugstatt hält den Görlitzer Stern. Er durfte direkt neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stehen. © Michael Kappeler/dpa Jonas Baugstatt hält den Görlitzer Stern. Er durfte direkt neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stehen.

Sternsingergruppen aus allen 27 Diözesen in Deutschland kamen zu Dreikönig ins Kanzleramt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute Sternsingergruppen aus allen 27 Diözesen in Deutschland im Kanzleramt empfangen, darunter auch vier Kinder aus dem Bistum Görlitz. Die beiden Sternsinger Gabor Duscha (10) und Jonas Baugstatt (9) sind deswegen voller Vorfreude gewesen. „Es ist schön, dass wir ausgewählt wurden“, sagt Jonas. Er und Gabor machen das bereits seit drei Jahren. Die beiden Jungen sind stolze Sternsinger und möchten auch nächstes Jahr weitermachen. Denn ihnen ist klar, wofür sie singen. „Wir helfen damit anderen Kindern, das ist sehr wichtig“, sagt Gabor.

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Empfang genutzt und die Industrieländer dringend zu weiteren Anstrengungen gegen den Klimawandel aufgerufen. „Es ist in der Tat sehr perfide, dass Menschen in anderen Teilen der Welt an etwas leiden, das sie gar nicht zu verantworten haben“, sagt sie. Die Kinder wählten in diesem Jahr den Klimawandel als zentrales Thema für ihre Botschaften aus und riefen zu Spenden für die Turkana auf, eine der ärmsten Regionen Kenias im Nordwesten des Landes.

Merkel sagte, die Sternsinger hätten eine hoffnungsvolle und zugleich sehr ernste Botschaft. Es gehe um Hilfe für Menschen in anderen Ländern, die mit Problemen zu kämpfen hätten, die sie nicht zu verschulden hätten. Diese müssten doppelte Lasten tragen: die Folgen des hohen Austoßes von Kohlendioxid in reicheren Ländern und die Armut im eigenen Land. Die wenigsten hätten einen Stromanschluss.

Merkel versicherte zur Bekämpfung des Klimawandels und der Erderwärmung: „Wir arbeiten politisch daran, dass wir das schlimmste noch aufhalten können.“ Deutschland setze auf mehr Elektroautos, auf erneuerbare Energien und Energiesparen. Sie betonte, allen müsse klar sein, dass es nur eine Welt gebe. (szo/tc mit dpa)

