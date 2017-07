Kanuheim nimmt Form an Das SC-Bootshaus an der Elbe wird gerade erneuert. Die Sportgeräte mussten umziehen.

Der zuletzt marode Bootsschuppen wird komplett erneuert. © Sebastian Schultz

Am Elbufer wird gerade fleißig gearbeitet: Der Sportclub Riesa (SC) lässt den Bootsschuppen seines Kanuheims erneuern. „Wir kommen gut voran. Der Dachstuhl ist schon drauf. Am vergangenen Donnerstag konnten wir Richtfest feiern“, erklärt SC-Präsident Karl Walluszek. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Nach Fertigstellung müssen die Boote wieder „eingesammelt“ werden.

Denn: Die Sportgeräte der Kanuten konnten während der Arbeiten nicht an Ort und Stelle bleiben. „Die Sportler haben sich darum gekümmert, dass die Boote gut unterkommen – privat in Kellern und Schuppen, eine größere Anzahl konnte glücklicherweise bei der Marinekameradschaft untergebracht werden“, so Walluszek.

Der SC hat für die Baumaßnahme Fördergelder von der Sächsischen Aufbaubank erhalten, um das Kanuheim nach dem letzten Hochwasser im Jahr 2013 wieder auf Vordermann zu bringen. Die ursprüngliche Idee eines Stelzenhauses wollte das Landesförderinstitut nicht mittragen und musste daher wieder verworfen werden.

