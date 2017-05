Kanu „Kanu fahren fetzt“ Die Kanuabteilung des ESV Lok Döbeln freut sich über den Aufschwung im Nachwuchs. Der ist zudem noch erfolgreich.

Hanna Herrmann (von links), Johanna Funke und Lennox Meding vom ESV Lok Döbeln haben bei der Frühjahrsregatta erfolgreich abgeschnitten. © Dietmar Thomas

Erfolg macht gesprächig. Hanna Herrmann, Johanna Funke und Lennox Meding plappern munter drauf los. Die drei Nachwuchskanuten des ESV Lok Döbeln haben bei der 32. Döbelner Frühjahrsregatta gut abgeschnitten und sind mit Medaillen belohnt worden. Auf die Frage, warum sie Kanu fahren, antwortet die achtjährige Hanna kess: „Kanu fahren fetzt.“ Dann wird sie aber doch etwas genauer. Es mache Spaß mit den anderen Kindern aus dem Verein bei Wettkämpfen zu starten. „Wir sind draußen in der Natur“, fügt Johanna an, die 13 Jahre alt und seit 2014 dabei ist.

Noch nicht ganz so lange sind Hanna und Lennox im Verein. „Wir sind vor einem Jahr in den Ferien am Kanuheim gewesen. Wir haben Spaß am Kanu fahren gefunden und haben uns angemeldet“, sagt Lennox. Der Achtjährige ist bei dieser Frühjahrsregatta ein Vielstarter. Im K4 holte er Silber, im K1 über 200 Meter Bronze. Nur im K2 gab es keine Medaille für ihn. Hanna, die wie Lennox in der Altersklasse Schüler C Küken fährt, hat den Wettkampf der Mädchen im K1 über 200 Meter gewonnen und dafür einen schönen Pokal bekommen. Vor einer Woche ist sie in Leipzig auf der Langstrecke (1000 m) sogar Sachsenmeisterin geworden. Und Johanna schließlich hat es im K4 mit ihrem Team in den Endlauf geschafft und diesen auch gewonnen. Als Siegprämie gab es eine große Torte.

Für Markus Hoffsky, Trainer beim ESV Lok Döbeln, sind diese Erfolge Bestätigung der Arbeit, die er und seine Mitstreiter leisten. „Wir können mit der Entwicklung im Nachwuchsbereich zufrieden sein. Bei dieser Regatta waren 18 Kinder und Jugendliche aus dem Verein am Start“, so Hoffsky. Die Kanuabteilung habe die Zusammenarbeit mit den Schulen zum Beispiel in Großweitzschen und Döbeln Nord intensiviert und so im Nachwuchsbereich deutlich mehr Mitglieder gewonnen.

Rennleiter Matthias Lange zeigte sich mit dem Verlauf der Wettkämpfe zufrieden. „Wir haben knapp 350 Starter aus 22 Vereinen registriert. Sogar aus Hamburg waren einige Teilnehmer angereist. Ansonsten kamen die Kanuten vorwiegend aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg“, so Lange.

