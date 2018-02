Kantoren-Anwärter stellt sich vor Ein möglicher Nachfolger für Stephan Seltmann hat sich gefunden. Am Dienstag spielt er in der Trinitatiskirche vor.

die Trinitatiskirche in Riesa sucht einen neuen Kantor. © Lutz Weidler

Riesa. Fast drei Monate, nachdem Kantor Stephan Seltmann Riesa verlassen hat, stellt sich ein Anwärter für seine Nachfolge vor. Am Dienstag, 27. Februar, wird Sebastian Schwarze-Wunderlich erstmals an einem Kurzgottesdienst mitwirken. Die 30-minütige Veranstaltung beginnt 17 Uhr in der Trinitatiskirche. Anschließend haben die Gemeindemitglieder Möglichkeit, dem Bewerber Fragen zu stellen. Am Ende des Tages entscheiden die Vertreter der Gemeinde, ob Schwarze-Wunderlich für das Amt als Riesaer Kantor geeignet ist.

In der Riesaer Kirchgemeinde jedenfalls sei man sehr glücklich darüber, dass sich innerhalb relativ kurzer Zeit ein Bewerber auf die Stelle gefunden hat, erklärt Andreas Wolf vom Pfarramt. Seltmann hatte nach 20 Jahren in Riesa eine neue Stelle in Dresden angetreten. Bis ein möglicher Nachfolger auch offiziell die Stelle antritt, übernimmt der ehemalige Großenhainer Kantor Joachim Jänke gemeinsam mit Daniela Kimme die kirchenmusikalischen Aufgaben in Riesa und Umgebung. (SZ/stl)

