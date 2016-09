Kantoreien führen „Die Schöpfung“ auf

Döbeln. Ein großes Chor- und Orchesterkonzert gibt es am 24. September um 17 Uhr in der Döbelner Nicolaikirche. Die Kantoreien Döbeln und Leisnig führen mit der Mittelsächsischen Philharmonie und drei Gesangssolisten Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ auf. Die Leitung hat Kantor Markus Häntzschel. Die Kantoreien proben bereits seit Ende April an diesem großen Werk. Den Zuhörern wird mit eindrucksvollen musikalischen Mitteln von Orchester, Chor und Solisten die biblische Schöpfungsgeschichte erzählt und beschrieben. Für dieses besondere Konzert gibt es Karten im Vorverkauf. Sie sind zu Preisen von 7 bis 13 Euro im Pfarramt, der Löwenapotheke und beim Augenoptiker Sandow erhältlich. Die Abendkasse öffnet am Konzerttag um 16.15 Uhr.

