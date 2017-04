Kantersieg zum Saisonabschluss Die Neudorf/Döbelner Reserve untermauert den zweiten Platz mit einem deutlichen 30:16.

Mit acht Treffern war Antje Vogt die erfolgreichste Neudorf/Döbelner Werferin. © Dirk Westphal

Am letzten Spieltag der Bezirksliga Leipzig hat die zweite Mannschaft der HSG Neudorf/Döbeln nochmals aufgedreht. Mit 30:16 wurde der VfB Eilenburg nach Hause geschickt. Die Aufgabenstellung des Vizemeisters für dieses Spiel lautete, Einsatz der Ersatzspielerinnen inklusive des Ausprobierens unterschiedlicher taktischer Varianten mit Blick auf das baldige Leipzig-Pokalfinale.

Nach dem Anpfiff sahen die Zuschauer zunächst eine sehr nervöse HSG-Mannschaft, die mit den taktischen Veränderungen im Team sichtlich zu kämpfen hatte. Sehr oft kam es zu Unsicherheiten im Passspiel. Im Torwurf wurde die gegnerische Torhüterin „berühmt“ geworfen. Nach kurzzeitiger Führung der Gästesieben waren es wieder die „alten Hasen“, die am schnellsten in die Erfolgsspur zurück fanden. Nur die linke Abwehrseite gab häufig Grund zur Kritik. Vorn jedoch wurde der Ball auch gut erkämpft und mit schönen Kombinationen schnelle Tore erzielt. Mit dem deutlichen Ergebnis von 16:6, ging es in die Kabine. Durch eine bessere Abwehr und konzentrierterem Torabschluss zogen die HSG-Frauen nach Wiederanpfiff schnell auf 20:7 davon. Mit Blick auf kommende Aufgaben, und gezwungen durch zwei Verletzungen, war das Trainerteam genötigt, viel zu wechseln. Wiederum hakte es im HSG-Spiel, aber die Einwechslung von Antje Vogt ließ die Anzeigetafel immer häufiger aufleuchten. Sie war an diesem Tag mit acht Toren eine der besten Spielerinnen im HSG-Team.

In der Bezirksliga waren die Frauen des VfL Waldheim II zu Gast bei den Damen des SV 04 Plauen-Oberlosa II. Damit standen sich in diesem Spiel der Spitzenreiter und das Schlusslicht der Tabelle gegenüber. Die Fronten waren damit gleich geklärt, zumal die Plauenerinnen bereits vor diesem letzten Spiel den Aufstieg in die Verbandsliga feiern konnten. Die Abwehr der Waldheimerinnen stand nicht schlecht, jedoch konnten die Schützlinge von Trainer Ulf Seeger auch in diesem Spiel ihre Fehlabspiele und somit Ballverluste nicht abstellen. Diesen folgten immer wieder Tempogegenstöße der Gegnerinnen. Damit stand es zur Halbzeit 12:4. Auch in der zweiten Hälfte der Partie änderte sich dies nicht und so war das Endresultat ein klarer 25:9-Sieg der Vogtländerinnen.

Auch die HSG Muldental musste zum Saisonabschluss gegen die SSV Fortschritt Lichtenstein eine 17:23-Niederlage hinnehmen. Lichtenstein markierte das erste Tor, doch Muldental antwortete umgehend und ärgerte die favorisierten Gäste im Spielverlauf. Beide Mannschaften spielten sehr beweglich und nutzten die sich bietenden Chancen, da beide Abwehrreihen noch nicht sicher arbeiteten. Muldental zeigte sich in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe und blieb zur Pause mit 10:12 am Gegner dran. Mit Beginn der zweiten Hälfte zog Lichtenstein das Tempo ein wenig an und ging offensiver in der Deckung zuwerke, womit sich Muldental schwertat. Das spiegelte sich nun im Spielverlauf wider und die Gastmannschaft kam zu einem Vorsprung, den sie bis zum Schluss sicher verwaltete. (DA/tku/use/jmü/dwe)

