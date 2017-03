Kantersieg im Verfolgerduell Der Bischofswerdaer FV 08 setzt sich zu Hause gegen Merseburg mit 5:0 durch. Spitzenreiter Germania Halberstadt verliert.

Auch in dieser Szene ist der Bischofswerdaer Marc Böttger (rechts) schneller als Stephan Neigenfink. Hinten verfolgt Philipp Schikora vom BFV die Aktion. © Bodo Hering

Fußball. Eine Woche nach der eher schwachen Vorstellung in Leipzig-Leutzsch präsentierten sich die Oberliga-Fußballer vom Bischofswerdaer FV 08 von einer wesentlich besseren Seite. Mit dem 5:0 (1:0)-Heimsieg über den bis dahin punktgleichen SV Merseburg 99 kletterten die Schiebocker auf Rang drei in der Süd-Staffel. Zudem reduzierte sich der Rückstand auf Spitzenreiter Germania Halberstadt auf drei Zähler. Die Anhaltiner unterlagen überraschend beim SV Schott Jena mit 0:1.

Der BFV musste diesmal auf seinen Spielmacher Tom Hagemann verzichten (Gelb-Rot-Sperre). Kapitän Benno Töppel saß zunächst nur auf der Bank. Beide Teams setzten auf dem Bischofswerdaer Kunstrasenplatz sofort auf Offensivfußball. Frank Zille setzte das erste Ausrufungszeichen (5.) und markierte nach 19 Minuten die Führung. Die Merseburger behielten aber den Kopf oben und verpassten durch Dominic Schöps nur knapp den Ausgleich (22.). Bis zur Pause blieb die Begegnung offen, auch wenn die Gastgeber ein Chancen-Plus verzeichneten. Zille traf zunächst nur die Querlatte (31.) und scheiterte später an Gäste-Keeper Josip Jokanovic (39.).

Frank Zille erhöht auch auf 2:0

Auch die erste Offensivaktion der zweiten Halbzeit gehörte den Bischofswerdaer, aber wieder blieb Jokanovic – diesmal gegen den eingewechselten Töppel – der Sieger (49.). Danach blieb der BFV konzentriert und baute viel Druck auf. Frank Zille erhöhte mit seinem neunten Saisontor auf 2:0 (51.). Beim Foul am BFV-Torjäger blieb der Elfmeterpfiff aus (55.), 60 Sekunden später scheiterte Zille am Merseburger Schlussmann. In der Folgezeit kam von den Gästen nicht mehr viel. So fielen folgerichtig weitere Tore für die Hausherren.

Benno Töppel (68.), Daniel Maresch (85.) und Eric Bachmann (87.) erhöhten auf 5:0 und sorgten für eine geglückte Revanche für die Hinspiel-Niederlage. Die Gäste beendeten das Spiel in Unterzahl, weil Tom Butzmann nach einer Notbremse die Rote Karte (70.) gesehen hatte. BFV-Trainer Erik Schmidt resümierte: „Ich bin mit der Leistung meiner Spieler sehr zufrieden. In Anbetracht der jetzt anstehenden schweren Aufgaben war dieser Sieg wichtig.“

Am Sonntag gastiert seine Mannschaft beim Ex-Regionalligisten in Plauen (4:0-Sieger in Markranstädt), ehe am 18. März der Spitzenreiter aus Halberstadt seine Visitenkarte in Bischofswerda abgeben wird. Und danach folgt das Pokal-Halbfinale gegen den 1. FC Lok Leipzig (26. März) im heimischen Wesenitzsportpark.

Bischofswerda: Höhne - Meinel, Huth (79. Gries), Lenk, Schikora, Töppel (45. Töppel), Beckert, Merkel, Böttger, Graf (67. Maresch) und Zille.

