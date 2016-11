Kantersieg im Sachsenderby Beim 7:1 über Crimmitschau überragt eine Sturmreihe besonders. Und auch der Neue trifft.

Ein würdiger Goldhelm: Füchse-Stürmer Dennis Swinnen jubelt hier über seinen Treffer zum 3:1. Insgesamt machte der Deutsch-Belgier gegen Crimmitschau fünf (!) Scorerpunkte. © Gunnar Schulze

Vor dem Spiel gegen Crimmitschau lautete die Frage noch, wie die gut in die Saison gestarteten Füchse wohl das spielfreie Wochenende und vor allem den Weggang von Topscorer Roope Ranta verkraftet haben. Nach dem 7:1 gegen den sächsischen Konkurrenten Crimmitschau hatte sich der erste Teil der Frage von selbst beantwortet, von Ranta redete nach diesem Spiel niemand mehr. Vor allem Dennis Swinnen und Jeff Hayes ließen ihn vergessen.

Gespannt waren die Füchse-Fans, an welche Stelle Trainer Hannu Järvenpää den Neuzugang Connor Gaarder bringen würde. Der finnische Trainer hatte sich entschieden, ihn nicht an die Position des nach Garmisch-Partenkirchen abgewanderten Ranta zu setzen (dort spielte der Tscheche Svoboda). Gaarder spielte in der ersten Reihe neben Schmidt und Palka. Der Amerikaner zeigte gleich mit seiner ersten Szene sein Selbstbewusstsein, konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Mit der zweiminütigen Überzahl konnten die Füchse dann aber wenig anfangen. Nach und nach übernahmen die Gastgeber aber das Kommando, hatten viel mehr vom Spiel. Bei den Gästen viel eigentlich nur das Duo Pinizzotto-Lee auf, nach zehn Minuten hatten die Crimmitschauer ihre beste Chance im ersten Drittel. Sie spielten den Puck von hinter dem Tor nach vorn. Füchse-Torwart Maximilian Franzreb wusste einen Moment nicht, wo der Puck ist, die Gäste jubelten, der Schiedsrichter schaute sich den Videobeweis an. Der Puck war aber eindeutig unter Franzrebs Schoner. Zwei Minuten später fiel das verdiente 1:0 – nach einem schönen Spielzug. Swinnen spielte auf links Hayes an. Es ergab sich eine 2:1-Situation. Hayes legte quer auf Svoboda, der nicht direkt abzog, sondern den Torwart umspielte und dann den Puck mit der Rückhand ins leere Tor schob. Auch danach blieben die Füchse das druckvollere Team, kamen zu einer weiteren Überzahl, sielten diese auch deutlich besser, aber es blieb bei der knappen Führung.

Im Mitteldrittel fiel zunächst auf, dass Connor Gaarder immer besser ins Spiel kam. Nach 27 Minuten versuchte er es mit einem Bauerntrick, aber der starke Crimmitschauer Torwart Ryan Nie hatte die Schoner schnell unten. Dann aber schlug die an diesem Tag überragende zweite Sturmreihe mit Dennis Swinnen, Jeff Hayers und Jakub Svoboda dreimal zu. Zunächst, bei Vier-gegen-Vier, spielte Swinnen, der den Goldhelm für den besten Scorer von Ranta „geerbt“ hat, seine Schnelligkeit aus, lief über die rechte Seite davon und zog ab. Nie war mit der Stockhand zwar noch am Puck, aber der Puck fand den Weg zum 2:0 ins Tor. Wenig später schafften die Gäste in Überzahl zwar den Anschluss (Pinizzotto fälschte einen Distanzschuss unhaltbar ab), aber dann schlugen die Füchse zurück, wobei sie von einer harten Schiedsrichterentscheidung (Zwei-Minutenstrafe) gegen die Gäste profitierten. Hayes hatte in Überzahl das Auge für Swinnen, der die Scheibe sogar annehmen und schauen konnte, bevor er sie ins Tor schlenzte (37.). Als dann die Gäste eine diesmal berechtigte Strafe kassierten, schlug die zweite Füchse-Sturmreihe zum insgesamt vierten Mal zu. Diesmal kam der Puck zu Hayes, der Richtung Tor lief und mit seinem Schuss die Lücke durch viele Spieler hindurch fand. Das 4:1 fühlte sich wie die Entscheidung an.

Daran gab es 46 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels keinen Zweifel mehr. Da sorgte Hayes für das 5:1. Und als gut zwei Minuten später Neuzugang Gaarder im Nachschuss sein Füchse-Debüttor zum 6:1 gelang, verließ der Crimmitschauer Goalie Nie entnervt das Tor. Sein Ersatz Schroth musste als Erstes den Puck aus dem Netz holen – 7:1 erneut durch Hayes, der nach dem Spiel zum Weißwasseraner „Man of the match“ ausgezeichnet wurde. Danach hätten weitere Füchse-Tore fallen können. Dass das nicht passierte, nahm den Füchsen niemand übel. Am Sonntag geht es nach Frankfurt/Main.

Statistik

Lausitzer Füchse – ETC Crimmitschau 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)

1:0 Jakub Svoboda 11:59 (Assist: Hayes, Swinnen )

2:0 Dennis Swinnen 31:10 (ohne Assist)

2:1 Jason Pinizzotto 34:42 (Überzahl, Schietzold, Walsh)

3:1 Dennis Swinnen 36:18 (Überzahl, Hayes, Parkkonen)

4:1 Jeff Hayes 39:05 (Überzahl, Swinnen, Svoboda)

5:1 Jeff Hayes 40:46 (Svoboda, Swinnen)

6:1 Connor Gaarder 42:58 (Palka, Schmidt)

7:1 Jeff Hayes 43:31 (Svoboda, Parkkonen)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Geiseler, Fischer – Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac

Sturm: Palka, Schmidt, Gaarder – Svoboda, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Lüsch – Warttig, Kubail, Hofmann

Crimmitschau

Tor: Nie (42:58), Schroth (17:02)

Verteidigung: Pozivil, Schietzold, Olleff, Halbauer, Pyka, Tramm, Walsh

Sturm: Hoeffel, Gollenbeck, Lee, Karachun, Ciernik, Pohl, Kabitzky, Pinizzotto, Bartek

Schiedsrichter: Alfred Hascher

Strafen: Weißwasser 8, Crimmitschau 14

Zuschauer: 2 419

