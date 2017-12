Fußball – Landesklasse Kantersieg im Derby Die B-Junioren des Döbelner SC haben die SpG Hartha/Leisnig mit 6:1 bezwungen. Nun peilen sie einen Podestplatz an.

DSC-Kapitän Jesco Wokittel trug sich gegen die SG Hartha/Leisnig zweimal in die Torschützenliste ein. © Dietmar Thomas

Döbeln. Das Vorhaben der B-Jugend-Kicker des Döbelner SC im Punktspiel der Landesklasse Nord wurde von Anbeginn deutlich. Gegen den abstiegsgefährdeten Lokalrivalen SG Hartha/Leisnig sollte ein voller Erfolg her. So legten die Muldenstädter los wie die Feuerwehr und kamen bereits in der Anfangsminute durch einen gut herausgespielten Treffer von Jesco Wokittel zum 1:0.

Im weiteren Spielverlauf präsentierten sich die Einheimischen immer sicherer und belohnten sich im Verlauf der ersten Halbzeit mit zwei weiteren Treffern. Die Hartha/Leisniger stemmten sich kämpferisch gegen die drohende Niederlage, hatten spielerisch allerdings wenig entgegenzusetzen. Ihre robuste, aber faire Spielweise wurde kurz vor der Pause durch Matty Goldammer mit dem zwischenzeitlichen Ehrentreffer zum 3:1 belohnt. Im zweiten Abschnitt stellte der eingewechselte Hans-Richard Jentzsch mit einem Schuss in den Winkel umgehend wieder den alten Abstand her und erhöhte auf 5:1, ehe Carlo Schmidt den 6:1-Endstand besorgte, der bei besserer Chancenverwertung der Döbelner durchaus höher ausfallen konnte. DSC-Trainer Patrick Peschel sagte dem Döbelner Anzeiger: „Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt, in der uns noch zwei Spiele fehlen. In der Rückrunde wollen wir weiter so angreifen und kein Spiel mehr verlieren. Das Ziel, unter den ersten Drei einzukommen, steht.“

„Bei uns hat in diesem Spiel wieder mal das Salz in der Suppe gefehlt!“, so kurz und knapp resümierte Döbelns Trainer Holger Schmidt die 2:1-Niederlage beim TSV Flöha. Über weite Strecken waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und setzten mit ihrem Fußballspiel auch die Vorgaben des Trainers um. Was jedoch zum Erfolg fehlte, waren die Tore. Trotz zahlreicher Chancen gelang es dem DSC nicht, in Führung zu gehen. So kam es, wie in den zurückliegenden Partien: Die Muldenstädter gerieten in Rückstand. Denn nachdem im zweiten Durchgang durch einsetzende Wetterkapriolen das Spiel kurz vorm Abbruch stand, waren die Gäste weiterhin spielbestimmend. Doch das Tor machte der TSV nach einem lang geschlagenen Freistoß aus dem Mittelfeld. „Die Truppe hat erneut Moral gezeigt und auch nach dem Anschluss weiter auf das Unentschieden gespielt, leider hat es nicht mit dem verdienten Lohn geklappt. In der zweiten Halbzeit haben wir zu viel durch die Mitte gespielt und nicht mehr konsequent über die Außenbahnen. Dennoch ein großes Kompliment an die Mannschaft und auch an die drei Jungs aus der B-Jugend, die ihre Sache richtig gut gemacht haben!“, so Holger Schmidt nach dem Spiel. (DA/dsc)

B-Junioren Staffel Nord

Döbelner SC – SG Hartha/Leisnig 6:1 (3:1)

Döbelner SC: M. Wagner(73. Kunert), Hu. Stiller, Schmidt, Hachenberger, A. Wagner (41. Simon), Dechert, Dörner (41. Jentzsch), Wokittel, Morgner, Felber, Gaumnitz (58. Lemke).

SpG Hartha/Leisnig: Zschaage, Krell, Künstler (41. Günther), Fischer, Reichel (41. Obran), Ratzka, Goldammer, Rupf, Meier, Schenk (56. Findeisen), Unger.Tore: 1:0 Wokittel (1.), 2:0 Schmidt (25.), 3:0 Wokittel (29.), 3:1 Goldammer (37.), 4:1, 5:1 Jentzsch (43./63.), 6.1 Schmidt (78.).

Schiedsrichter: Fabian (Nerchau).

Zuschauer: 20.

A-Junioren Staffel Mitte

TSV Flöha – Döbelner SC 2:1 (1:0)

Döbelner SC: Türpe, Ehrt, Kießig, Drabo, Felber, Raade, Bauer, Michel, Sparrer (50. Ahmed), Madjidou (80. Ifland, 82. Ibrahim), Wilke.

Tore: 1:0 Schroth (21.), 2:0 Richter (56.), 2:1 Michel (82.).

Schiedsrichter: Kaden (Hartmannsdorf).

Zuschauer: 25.

zur Startseite