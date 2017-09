Fußball-Kreisoberliga Kantersieg für Aufsteiger Lommatzsch LSV behält gegen Reserve des Großenhainer FV 1990 mit 6:2 die Oberhand. Auch Meißen und Canitz mit drei Siegen in Folge.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auch mit 37 Jahren noch treffsicher: Alexander Eißrich. Foto: Wolfgang Wittchen © wolfgang wittchen Auch mit 37 Jahren noch treffsicher: Alexander Eißrich. Foto: Wolfgang Wittchen

HONORARFREI FÜR SÄCHSISCHE ZEITUNG Veröffentlichung nur mit Nennung des Urhebers gestattet. Foto: © Wolfgang Wittchen: Fußball-Stadtoberliga: Turbine Dresden - Rotation Dresden Im Bild: Turbine-Stürmer Alexander Eißrich (früher in der Oberliga für FV Laubegast, später für Heidenau und Sebnitz aktiv - und sogar mal bei Dynamo im Gespräch.

Nach dem dritten Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga stehen noch drei Mannschaften ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Mit dem Landesklasse-Absteiger Meißner SV und SG Canitz sind zwei Teams darunter, die nicht unerwartet die Plätze eins und zwei im Klassement belegen. Überraschend gehört aber auch Aufsteiger Lommatzscher SV zum Top-Trio.

Der LSV fertigte am Sonnabend die Landesliga-Reserve des Großenhainer FV mit einem klaren 6:2 (2:0)-Sieg ab. Karsten Richter legte in der ersten Halbzeit mit einem Doppelpack vor. Sofort nach Wiederbeginn verwandelte Carlo Hanzlik einen Strafstoß nach Foul an Pascal Kahlert. Kurz darauf kassierten die Hausherren ein eher unnötiges Gegentor durch Stefan Ruttloff. Doch Lommatzsch gab weiter Gas und innerhalb von elf Minuten schraubten Pascal Kahlert (2) und Richter die Trefferausbeute auf ein halbes Dutzend. Der Seitfallzieher von Richter sowie der Schuss ins Dreiangel von Kahlert gehören sicher in die Kategorie „Tore des Tages“ hinein. Ruttloff traf in der Schlussphase noch zu einer Resultatsverkürzung. Am kommenden Sonntag kommt es nun in Canitz zum Spitzenspiel der heimischen SG gegen den Lommatzscher SV. „Wir haben bislang neun Punkte gegen den Abstieg geholt. Ein Gradmesser wird das Spiel in Canitz. Danach wissen wir, wo wir stehen“, blickt Trainer Renato Kahlert schon voraus.

Die Canitzer kamen beim LSV Tauscha zu einem 2:1 (2:0)-Erfolg. Toni Schurig und Matti Mischke brachten den Tabellen-Zweiten bis zum Pausentee nach vorn. In der 50. Minute verkürzte Mirco Tillner per Foulelfmeter. „Nach dem Gegentor war es ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Tauscha hat wirklich bis zum Schlusspfiff gekämpft. Am Ende ist es ein glücklicher Arbeitssieg für uns“, zog Canitz-Trainer Frank Lehmann Fazit.

MSV mit dem besten Torverhältnis

Der Meißner SV bleibt nach dem 4:0 (2:0) gegen den TSV Radeburg mit dem besten Torverhältnis (14:1) Liga-Primus. Bereits nach sechs Minuten war die Vorentscheidung in dieser Partie gefallen. Youngster Florian Hartung und Arno Voigt trafen zum 2:0. Der 18-jährige Hartung erzielte bereits sein siebentes Punktspieltor. Ein verwandelter Elfmeter von Andre Schroth sowie Arnso Voigts zweiter Streich sorgten für den Endstand. Eine 2:3 (1:2)-Niederlage kassierte die SG Kreinitz beim SV Lampertswalde. Zwar traf Rene Kögler zunächst zur Gästeführung, doch Martin Zschunke und Marcel Purl drehten den Spieß bis zur Halbzeitpause herum.

Co-Trainer Reik Förster ärgerte sich ebenfalls über die Leistung des Schiedsrichters, der sein erstes Kreisoberliga pfeifen durfte: „Man soll sicher eine Niederlage nicht am Unparteiischen ausmachen. Aber es war schon sehr schwierig. Der Gegner leistete sich mehrere grobe Foulspiele, die nicht geahndet wurden. Auf der Gegenseite wurden dagegen Karten für Aller-Weltfouls oder unbeabsichtigte Handspiele verteilt. Selbst der Schiedsrichterbeobachter gab uns recht.“ Kögler erzielte in der Mitte der zweiten Hälfte den Ausgleich. „Was Rene heute auf die Socken bekommen hat, war echt krass“, sagte Straube über den hart rangenommenen Torjäger. Marcus Richter schoss dann in der 72. Minute das Siegtor für die Platzbesitzer, die in der Defensive Beton angerührt hatten. Frank Raßmann nach einem taktischen Foul und einem zweiten, harmlosen Foul sowie Straube nach Handspiel und Meckerei sahen in der Endphase noch Gelb-Rot. „Die Jungs haben nach dem Spiel zusammengesessen und das Geschehene ausgewertet. Jetzt heißt es Abhaken und auf die nächsten Partien konzentrieren. Es war eben ein Spiel gegen zwölf Mann“, lautete das Resümee von Straube.

Einen tollen Saisoneinstand feierte Alexander Eißrich beim 3:1 (1:1) des Berbisdorfer SV gegen den SV Strehla. Nach langer fußballerischer Abstinenz wurde der 37-Jährige in der 62. Minute eingewechselt und sicherte mit zwei Treffern den Dreier. „Familie und Beruf haben Priorität. Ich komme momentan kaum zur Ausübung meines Hobbys“, erklärt der Store-Manager bei einem angesagten Modeunternehmen.

zur Startseite