Gerichtsbericht Kannibalismus unter Katzen Ein Mann soll seine Stubentiger in Klingenberg vernachlässigt haben. Vor Hunger fraß das eine Tier offenbar das andere auf.

Die Polizeibeamten stellten in der Klingenberger Dachgeschosswohnung insgesamt 160 Gramm Leichenreste von Katzen fest. Auch Tierschädelteile fanden sie an jenem Wintertag im Februar 2016. Maler, die in dem Mehrfamilienhaus unterwegs waren, hatten die Beamten wegen des Gestanks alarmiert, der aus der Wohnung kam.

Den Ermittlern bot sich dann das grausige Bild. Mindestens zwei Katzen waren hier verendet. Die Umstände sollten nun am Amtsgericht in Dippoldiswalde geklärt werden. Dort muss sich der damalige Mieter, ein 47-jähriger Deutscher, verantworten. Der Mann, der inzwischen in Pirna-Copitz wohnen soll, habe die Katzen eingesperrt und sich selbst überlassen. Ende Dezember 2015 habe er sie letztmals versorgt.

In den nachfolgenden Wochen hatten die Katzen nichts zu essen und zu trinken. Wie lange die etwa zwei Jahre jungen Tiere noch überlebt haben, ist bisher ungewiss. Laut Staatsanwaltschaft ist aber sicher, dass der Kater das andere Tier gefressen hat. Das Verfahren war bereits im vorigen Oktober eröffnet worden. Da aber ein Gutachter klären soll, ob der Angeklagte überhaupt schuldfähig ist, wurde der Prozess vertagt. Am Freitag sollte weiterverhandelt werden. Doch nun fehlte der Beschuldigte.

Auch die Polizei konnte ihn nicht finden. Deshalb wurde ein Sitzungshaftbefehl gegen den 47-Jährigen erlassen. Bis die Polizei ihn aufgegriffen hat, wird zudem das Verfahren vorläufig eingestellt. Ist er verhaftet, wird ihm der Prozess gemacht. (skl)

