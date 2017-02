Kann Spielplatzbau bald starten? Nachdem der Gemeinderat den Haushalt beschlossen hat, hoffen viele Moritzburger nun auf einen schnellen Beginn. Noch fehlt aber der Förderbescheid.

Zentraler Teil soll dieses dem Schloss nachempfundene Spielgerät werden. © Zeichnung: perspektive.grün

So viele Besucher wie zur jüngsten Zusammenkunft kommen sonst selten zu Sitzungen des Moritzburger Gemeinderats. Einige Moritzburger waren dabei wohl vor allem gekommen, um sehen, ob die Räte mit dem Haushaltbeschluss auch grünes Licht für den Spielplatz-Neubau im Ortsteil geben. Seit drei Jahren engagieren sich die Mitglieder des eigens für den Spielplatzbau gegründeten Vereins Moritzburger Königskinder mit vielen Aktionen und Ideen erfolgreich für ihr Projekt. Immerhin war ein Teil des für den Bau benötigten Geldes bereits im Vorjahr im Haushalt eingestellt worden. Für den übrigen Teil hatte es eine Verpflichtungsermächtigung für dieses Jahr gegeben.

Dass mit dem Bau dennoch nicht begonnen wurde, lag vor allem daran, dass der Dresdner Heidebogen im Sommer zwar grünes Licht gegeben hatte, das als Mehrgenerationenplatz geplante Projekt in seine Fördervorhaben aufzunehmen, doch die Förderhöhe geringer ausfiel, als von der Gemeinde erwartet worden war. Plötzlich tat sich so eine Finanzierungslücke in Höhe von 25 000 Euro auf. Durch Gemeindemittel war diese nicht auszugleichen. Also setzte sich Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) mit Planer Nico Huth und der Vorsitzenden des Königskindervereins Silvia Mehlich zusammen, um nach Einsparmöglichkeiten zu suchen, ohne dass das Projekt sehr darunter leidet. Am Ende wurden die Gesamtkosten von 133 000 Euro auf 100 000 Euro gesenkt. Finanziert werden soll diese Summe durch 40 000 Euro Fördergelder und jeweils 30 000 Euro von der Gemeinde und dem Verein. Zum Weihnachtsmarkt im Dezember hatte der Verein diese Summe zusammen. Gleichzeitig wurde an diesem Wochenende auch eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung zwischen Gemeinde und Verein unterzeichnet. Diese war eine Voraussetzung für die Zahlung der Fördermittel, die letztlich erst nach Prüfung durch das Landratsamt freigegeben werden.

Parallel dazu wurden im Dezember aus den Reihen der CDU-Gemeinderatsmitglieder aber auch wieder Stimmen laut, die sich dafür aussprachen, den Spielplatzbau zu verschieben, um das so frei werdende Geld unter anderem in Werterhaltungsmaßnahmen zu stecken. SPD-Gemeinderat Peter Christen hatte seinen CDU-Kollegen darauf hin empfohlen, doch mal in ihre eigene Umfrage zur Ortsentwicklung zu schauen, um zu sehen, was die Moritzburger Eltern zum Spielplatz gesagt haben.

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung erinnerte Silvia Mehlich noch einmal an das enorme bürgerschaftliche Engagement für den Spielplatz, das auch jetzt nicht aufhören soll. Sie versicherte, dass der Verein auch nach dem Bau des Mehrgenerationenplatzes im Interesse aller für diesen weiter Sorge tragen werde.

Nach dem Haushaltbeschluss hoffen die engagierten Moritzburger nun auf einen schnellen Baubeginn. Noch ist der Moritzburger Haushalt allerdings nicht von der Kommunalaufsicht bestätigt. Und vor allem fehlt auch noch der Förderbescheid aus dem Landratsamt. „Sobald der da ist, werden wir die Ausschreibungen vorbereiten“, sagt der Bürgermeister. Der Bauantrag ist bereits bestätigt.

