Kann Großerkmannsdorf wachsen? An der Ullersdorfer Straße soll ein neues Wohngebiet entstehen. Mit einigen Besonderheiten.

An der Ullersdorfer Straße in Großerkmannsdorf soll ein neues Wohngebiet für Eigenheime entstehen. © Thorsten Eckert

Die Zeit der enttäuschten Gesichter im Großerkmannsdorfer Ortsamt soll ein Ende haben. „Regelmäßig kommen junge Familien, fragen nach Baugrundstücken – und wir müssen sie abweisen“, sagt Großerkmannsdorfs Ortsvorsteher Dr. Karl-Wilhelm Leege (Freie Wähler). „Alle möglichen Bauflächen bei uns sind ja weitgehend vergeben, aber die Nachfrage ist wirklich groß!“ Und selbst die wenigen, hier und da noch zu findenden freien Grundstücke im bestens ausgelasteten Wohngebiet an der Heide, „sind ja nicht wirklich frei“, macht er klar. „Denn das sind Flächen, die Bauherren neben ihren Grundstücken angekauft haben, damit dort dann demnächst ihre Kinder bauen können“, beschreibt der Ortsvorsteher.

Ein Dilemma. Großerkmannsdorf ist als Wohnstandort, als Standort für neue Eigenheime gefragt, „aber wir müssen die Leute wegschicken“, ärgert sich Karl-Wilhelm Leege. Aber das könnte sich demnächst ändern. Denn auf gut zwei Hektar Fläche soll ein neues Wohngebiet entstehen. Auf dem Feld entlang der Ullersdorfer Straße nämlich. Der Großerkmannsdorfer Bauunternehmer Roland Schmidt plant hier, um die 21 Grundstücke zur Eigenheimbebauung zu erschließen. Neben seiner Firma Schmidt-Erdbau hat er ja bekanntlich gemeinsam mit seinem Bruder auch noch die Firma Schmidt Ziegelhaus GmbH, die sich auf die Planung und den Bau von Architektenhäusern spezialisiert hat. Heißt, von Häusern, die nach dem Wunsch des Bauherren umgesetzt werden. „Also keine immer wieder gleichen Reißbrett-Häuser“, sagt Roland Schmidt. Interessante Bau-Vielfalt, findet der Großerkmannsdorfer, könnte dadurch hier entstehen.

Vielfalt, ein Fakt, den auch Ortsvorsteher Karl-Wilhelm Leege gut findet, wie er Mittwochabend während der Ortschaftsratssitzung im Dorfgemeinschaftshaus erläuterte. „Ländliches Bauen heißt vielfältig bauen“, ist er überzeugt. Dazu passe auch der Wunsch des Radeberger Bauamts, mindestens 20 Prozent der Grundstücke des neuen Wohngebiets bauträgerfrei zu verkaufen. „Das heißt, hier muss nicht die Ziegelhaus GmbH bauen“, so der Ortsvorsteher. Roland Schmidt hat diesem Ansinnen bereits zugestimmt, was durchaus ein enormes Zugeständnis ist. Immerhin entwickelt er hier eine Fläche, für die er sämtliche Planungs- und Erschließungskosten übernimmt, um dann einige Grundstücke sozusagen der Konkurrenz zu öffnen …

Ob die Bagger demnächst aber tatsächlich anrollen können, ist derzeit noch offen. Zunächst war Mittwochabend erst mal der Großerkmannsdorfer Ortschaftsrat gefragt. Und die Räte stellten die Ampel schon mal auf grünes Licht. Nächste Woche wird sich dann der Stadtrat mit dem Thema befassen, wobei auch dort die Signale wohl auf ein Ja zur Wohngebiets-Idee stehen dürften. Anschließend geht das Projekt dann zum Landratsamt, das ja für die notwendige Genehmigung verantwortlich ist. „Wie dort die Sicht auf das Projekt ist, kann im Moment noch niemand sagen“, wollte sich Ortsvorsteher Leege noch nicht wirklich auf eine Prognose einlassen. Denn es kommt darauf an, ob die Behörde das Projekt im sogenannten Innenbereich sieht. In dem Bereich sozusagen, der zur geschlossenen Bebauung gehört und wo damit eben gebaut werden darf. Im Außenbereich dürfen Bagger jedenfalls nur unter ganz besonderen Umständen rollen. „Aus unserer Sicht dient die Fläche ja zur Abrundung unseres Ortsbereichs, ist damit also Innenbereich“, macht Karl-Wilhelm Leege klar. Und er hofft, dass das Landratsamt diese Sicht teilt. „Denn wir brauchen die Möglichkeit für neue Eigenheimstandorte wirklich dringend“, so der Ortsvorsteher.

Ursprünglich hatte Roland Schmidt mit seinem Unternehmen Schmidt Erdbau ja bekanntlich schon im Bereich Sommerweg ein neues Wohngebiet erschließen wollen. Dort allerdings hatte es Bedenken seitens des an die Fläche grenzenden Wintergarten-Bau-Unternehmens Vowisol gegeben, durch eine Wohnbebauung in seiner künftigen Entwicklung eingeschränkt zu werden. Unter Umständen hätte es im Falle einer möglichen Erweiterung der Produktionskapazitäten Probleme gegeben, sodass die Wohngebietspläne letztlich wieder fallengelassen worden waren.

Nun also hofft man in Großerkmannsdorf auf die Umsetzung der Wohngebiets-Idee an der Ullersdorfer Straße. Der Bedarf für diese gut 21 Eigenheime ist jedenfalls da – auch, weil die Einwohnerzahl in Radeberg und den Ortsteilen seit Jahren steigt.

