Fußball Kann Döbelner SC wieder punkten? Der Landesklassist hat in 14 Spielen neunmal nicht verloren. Auch in Liebertwolkwitz wird mindestens ein Remis angestrebt.

Symbolfoto © Claudia Hübschmann

Döbeln. Es geht in den Advent und in den Ligen stehen die letzten beiden offiziellen Spieltage im Kalender. Spannend ist in dieser Jahreszeit oft die Tatsache, ob aufgrund der Platzverhältnisse überhaupt gespielt werden kann. In dieser Hinsicht jedenfalls sieht es in dieser Woche recht verheißungsvoll aus.

Landesklasse Staffel Nord



Der bislang in neun von 14 Spielen ungeschlagene Döbelner SC (10./15) muss beim SV Liebertwolkwitz (8./16) antreten. In diesem Spiel hätte Trainer Uli Löser nichts dagegen, erneut ohne Niederlage zu bleiben. Ein Sieg allerdings würde bedeuten, am Gegner vorbei auf einen einstelligen Tabellenplatz zu ziehen. „Wir haben noch zwei Spiele, und wenn wir eins davon gewinnen, kann man etwas beruhigter in die Winterpause gehen“, sagte Löser, der abwarten muss, welcher Spielerkader ihm zur Verfügung steht, weil es das eine oder andere Fragezeichen gibt. „Man muss es nehmen, wie es kommt und das Beste daraus machen“, so der Coach.

Landesklasse Frauen



Die SpG ESV Lok Döbeln/BC Hartha (2./24) hat sich mit einem Kantersieg vergangene Woche auf den zweiten Platz geschoben und den sollten die Mittelsächsinnen am Sonntag untermauern können. Gegner ist Schlusslicht Roter Stern Leipzig (12./0) und es wird, bei aller Wertschätzung für die punktlosen Messestädterinnen, nur die Höhe des SpG-Sieges zur Debatte stehen.

Kreisoberliga



Mit der Partie SV Ostrau 90 (5./23) gegen den Roßweiner SV 3./24) kommt es zu einer der reizvollsten Partien der Hinrunde. Die Gäste benötigen den Derbysieg, um den Anschluss nach ganz vorn nicht zu verlieren, die Jahnataler, um den Podestplatz im Auge zu behalten. Entsprechend wird es heiß hergehen auf dem Ostrauer Sportplatz, wobei die Roßweiner aus dem Vorjahr noch Rechnungen offen haben, gingen für sie damals beide Begegnungen verloren. „Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Ich hoffe, dass vernünftige Bedingungen herrschen und dass die hoffentlich zahlreichen Zuschauer ein gutes Spiel sehen. Wir sind zu Hause, da wollen wir gewinnen“, sagte SVO-Trainer Mathias Donath. Sein Gegenüber Gerd Hentzschel: „Wir haben etwas gutzumachen. Ich denke, wir sind gut vorbereitet und wollen als Sieger vom Platz gehen. Mit der Leistung der vergangenen Spiele sollten wir auch etwas holen können.“

In ganz schwerem Fahrwasser befindet sich der BC Hartha (14./8) dem sogar die Rote Laterne droht, kommen nicht bald ein paar Punkte hinzu. Die Schützlinge von Benjamin Bamburski spielen zu Hause gegen die SG Gnandstein (6./20). Egal wie der Gegner heißt, es muss etwas Zählbares her, um nicht im Tabellenkeller zu überwintern. „Wir müssen punkten, ob es zum Sieg reicht, wird sich zeigen. Wir haben der Truppe gesagt, dass solch eine Leistung wie vergangene Woche gar nicht geht. Ich denke, das ist angekommen“, so der BC-Coach.

Kreisliga A Staffel Süd



Zum Rückrundenabschluss trifft Kreismeister SV Medizin Hochweitzschen (5./12) auf Spitzenreiter SG Zschaitz/Ostrau II (1./19). Dabei ist eine enge Partie zu erwarten, in der sich die Westewitzer sicher für das Pokalaus gegen die Jahnataler revanchieren wollen. Ebenso reizvoll erscheint die Paarung SV Medizin Zschadraß (3./16) gegen den VfB Leisnig (2./19). Die Bergstädter haben nach der Auftaktniederlage in Zschaitz eine Siegesserie hingelegt, die sie nun bei einem Titelaspiranten bestätigen müssen. Der SV Aufbau Waldheim (9./4) hat mit dem ESV Lok Döbeln (6./11) einen Gegner zu Gast, dessen Formkurve nach oben zeigt. Entsprechend schwer ist diese Aufgabe. Dagegen würden in den Spielen SV 29 Gleisberg (4./14) gegen Hohnstädter SV (7./9) und SG Altenhain (10./2) gegen FSV Dürrweitzschen (8./7) Heimsiege nicht überraschen.

