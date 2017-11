Kann die Geburtenstation gerettet werden? Vertreter von Krankenhaus und Landratsamt stellen sich in Bischofswerda den Fragen der Bürger.

Seit Eröffnung des neuen Krankenhauses in Bischofswerda im Frühjahr 1998 wurden rund 7 500 Kinder in der Stadt geboren. Zuvor befand sich die für den Altkreis Bischofswerda zuständige Entbindungsstation in Großröhrsdorf. © Symbolfoto: dpa

Geboren in Bischofswerda. Für rund 7 500 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die in den Jahren 1998 bis 2017 zur Welt kamen bzw. in den nächsten Wochen noch geboren werden, beginnt so der Lebenslauf. Der Geburtsort ist Teil der Identität eines Menschen, sagte Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) zu Beginn eines Forums am Montagabend im voll besetzten Rathaussaal. Rund 130 Frauen und Männer kamen, um zu hören, was Reiner E. Rogowski, Geschäftsführer der Oberlausitz-Kliniken und Matthias Bielich, Vertreter des Landratsamtes, zur geplanten Schließung der hiesigen Frauenklinik zu sagen haben.

Ist die Schließung der Anfang vom Ende des Schiebocker Krankenhauses?

Sowohl Krankenhaus-Direktor als auch Landkreis-Vertreter verneinen das. Die Probleme in Bautzen und Bischofswerda sind die gleichen, sagte Reiner E. Rogowski. Im Grunde laufen sie auf drei Punkte hinaus. Kernstück sind die Sicherheit für Mutter und Kind und die damit verbundenen hohen Qualitätsstandards. Um diese zu erfüllen, bedarf es zweitens ausreichend Personal. Das aber fehlt sowohl in Bautzen als auch in Bischofswerda. Der Arbeitsmarkt bei Fachärzten und Pflegepersonal ist wie leer gefegt. Fragen der Finanzierung nannte Reiner E. Rogowski nachgeordnet an dritter Stelle.

Der Landkreis als Gesellschafter der Oberlausitz Kliniken bekennt sich zur kommunalen Trägerschaft der Krankenhäuser in Bautzen und Bischofswerda. „Wir haben nicht die Absicht, unsere Krankenhäuser zu veräußern. Wir wollen sie weiter in kommunaler Trägerschaft betreiben“, sagte Matthias Bielich.

Was tun die Kliniken gegen den Fachkräftemangel?

Sie suchen zum einen europaweit nach qualifizierten Mitarbeitern. Im kommenden Jahr zum Beispiel in Lviv (Lemberg/Ukraine) und in Thessaloniki (Griechenland), sagte Reiner E. Rogowski. Zum anderen werde ein Teil der befristeten Arbeitsverträge entfristet.

Warum wird nicht die Klinik in Bautzen geschlossen?

Vor zwei Jahren nahmen die Oberlausitz Kliniken in Bautzen einen Neubau für die Kinderklinik, die Entbindungsstation und die Gynäkologie in Betrieb. In dieses Zentrum für Kinder und Frauen soll die Bischofswerdaer Kompetenz mit einfließen. „Wir wollen die Fachkompetenz in Bautzen bündeln“, sagt Reiner E. Rogowski. Nach seinen Angaben bekommen alle Mitarbeiter der Bischofswerdaer Frauenklinik ein Angebot. „Es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen“, sagt er.

Auf die Frage, ob denn eine mögliche Schließung der Bautzener Geburtenstation zugunsten der in Bischofswerda von den Verantwortlichen in Erwägung gezogen worden sei, sagte der Chef der Krankenhausgesellschaft, in Bischofswerda gebe es „ein Platzproblem“. In diesem Fall müsste man im hiesigen Krankenhaus neu bauen.

Welcher Weg zur Entbindung ist zumutbar?

Angenommen, bei einer Frau in Großharthau setzen die Wehen ein. Bis ins Bischofswerdaer Krankenhaus würde sie zehn Minuten fahren, bis nach Bautzen rund 40 Minuten. Viele Frauen werden sich unter diesen Umständen dann wohl für eine Geburt in Kamenz oder Dresden entscheiden, hieß es mehrfach seitens der Bürger. Laut Reiner E. Rogowski ist es gesetzlich nicht geregelt, in welcher Zeit eine schwangere Frau die nächste Geburtshilfestation erreichen muss. „Dafür gibt es keine Norm“, sagte er auf eine Teilnehmerfrage.

Über welche Kapazität verfügt die Geburtenstation in Bautzen?

Dort gibt es 30 Betten. Im Durchschnitt sind 15 belegt. Dass ein Zimmer mit zwei Frauen, die gerade entbunden haben, belegt ist, „kann vorkommen. Es ist aber nicht die Regel“, sagte Reiner E. Rogowski. Zum Hinweis eines Teilnehmers, die Zimmer im Bautzener Neubau seien sehr klein, sagte er: Sie wurden nach der Baurichtlinie geplant. Im Altbau gab es mehr Platz – auch, indem man beispielsweise Zimmer, die ursprünglich für vier Patienten vorgesehen waren, mit nur zwei Müttern belegte.

Wie soll die Zukunft des Schiebocker Krankenhauses aussehen?

Bischofswerdas Krankenhaus sei „nicht schließungsgefährdet“, betont Reiner E. Rogowski. Die Oberlausitz Kliniken investierten einen achtstelligen Betrag in den Standort – ins Krankenhaus, in OL Physio und zuletzt in die Erweiterung der Rettungswache. 1200 Mitarbeiter der Oberlausitz Kliniken und ihrer Tochterunternehmen, darunter zwei Pflegeheimgesellschaften und einem Dienstleistungsunternehmen, haben juristisch ihren Arbeitsplatz in Bischofswerda. Im Bischofswerdaer Krankenhaus selbst sind 240 Frauen und Männer beschäftigt. Hinzu kommt das Medizinische Versorgungszentrum mit aktuell fünf Praxen. Für die Übernahme weiterer drei Praxen gibt es Anfragen.

