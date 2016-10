Kann Budissa in Leipzig über Punkte jubeln? Budissa reist als Vorletzter zum 1. FC Lok. Verliert die Linkert- Elf, dürfte Präsident Ingo Frings in Zugzwang geraten.

Das waren noch Zeiten, als die Bautzener Tore und Siege bejubelten. Hier freuen sie sich im August über einen Treffer beim 4:1-Sieg im Sachsenpokal über Oberligist International Leipzig. Am Sonntag geht die Reise wieder nach Leipzig zum Punktspiel gegen Lok. Vielleicht klappt es ja im Plache-Stadion mal wieder mit dem Toreschießen. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Bereits vor dem Heimspiel gegen die Neugersdorfer (0:0) hatte sich Budissas Vizepräsident Gernot Kliesch zu Cheftrainer Reimund Linkert bekannt. Inzwischen sind die Bautzener allerdings mit nur einem Sieg aus elf Spielen (sechs Punkte) auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Erstaunlich, wie beschaulich es bei der FSV Budissa trotz der mageren Ausbeute zugeht. Offensichtlich sind die Verantwortlichen mit nicht allzu großen Erwartungen in diese Serie gegangen, nachdem sich Reimund Linkert eine neue (und sehr junge) Mannschaft zusammenstellen musste.

Oder herrscht jetzt die Ruhe vor dem Sturm? Eine SZ-Anfrage zu einem Interview mit Präsident Ingo Frings blieb unbeantwortet. Lediglich die Information, dass die für den 7. November geplante ordentliche Mitgliederversammlung „aufgrund dienstlicher Verpflichtungen des Präsidenten verschoben werden muss“, erreichte die Medien. Als neuer Termin wurde der 23. November festgelegt.

Anpfiff erfolgt um 14.05 Uhr

Am Sonntag steht das Gastspiel beim 1. FC Lok Leipzig (10.) an. Der Anpfiff im altehrwürdigen Bruno-Plache-Stadion ertönt um 14.05 Uhr. Zur gleichen Zeit haben die Neugersdorfer den Spitzenreiter FC Carl Zeiss Jena zu Gast. Gegen Jena hatten sich die Budissen ebenso achtbar aus der Affäre gezogen wie gegen die anderen Titelanwärter Wacker Nordhausen und Energie Cottbus - alle Spiele gingen aber trotzdem 0:1 verloren. „Soll der Trainer selbst die Tore schießen?“, hatte Kliesch vor dem Oberlausitzderby gegen Neugersdorf gefragt. Die gleiche Frage hätte er nach den torlosen 90 Minuten erneut stellen können. Allerdings ändert das nichts an der Tatsache, dass die Bautzener gegen den FC Oberlausitz in der ersten Halbzeit „Angsthasenfußball“ (O-Ton Linkert) präsentierten. Das vom Trainer ausgegebene Saisonziel, in der Endabrechnung einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, ist derzeit in weiter Ferne.

In der Messestadt werden die Spreestädter auf einen sehr entschlossenen Gegner treffen. Der Regionalliga-Aufsteiger geriet zuletzt in die Kritik, verlor nach drei Remis infolge in Auerbach mit 1:3 (0:1). Für Loks Chefcoach Heiko Scholz Grund genug, kurzfristig ein Übungsspiel beim SV Naunhof anzusetzen, das Lok am Dienstagabend mit 8:2 (5:0) gewann. Schinke (2), Brügman (2), Gottschick (2) sowie Maurer und Becker erzielten die Lok-Treffer.

Für Reimund Linkert ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstelle. Zwischen 2009 und 2011 spielte der 33-Jährige für die „Loksche“, ließ damals aber seinen Vertrag zeitweise aus privaten Gründen ruhen. Danach zog es ihn nach Bautzen. Er blieb noch drei Jahre aktiv und wechselte nach dem Regionalliga-Aufstieg der Budissen in den Trainerstab.

Teilausschluss der Zuschauer

Die Stimmung in Probstheida wird am Sonntag eine andere sein als sonst bei den Heimspielen des 1. FC Lok. Nach den Vorfällen beim Punktspiel gegen RasenBallsport II (0:1), als einige Chaoten Böller und Bengalos in den Innenraum geworfen hatten, verhängte das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) einen Teilausschluss der Zuschauer. Die Leipziger durften nur 600 Heimkarten und 100 Gästekarten verkaufen. Außerdem bekommen Besitzer von Dauer-, Sponsorendauer- und Schiedsrichterkarten Zutritt zum Spiel. Der Dammsitz bleibt für die Partie gegen Budissa komplett geschlossen, ebenso die Tageskassen.

zur Startseite