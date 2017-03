Kandidaten stellen sich Wählerfragen Amtsinhaber Ralf Rother (CDU) will Bürgermeister bleiben, AfD-Mann Tobias Fuchs fordert ihn heraus.

In zwei Wochen ist Bürgermeisterwahl in Wilsdruff. © dpa

In zwei Wochen werden die Wilsdruffer Wähler an die Urnen gerufen. Dann können sie darüber abstimmen, ob weiterhin Ralf Rother (CDU) die Geschicke der Kommune leitet. Oder ob sein Herausforderer Tobias Fuchs von der AfD in Zukunft die Stadtverwaltung führt.

Ralf Rother ist seit 2003 Bürgermeister und wurde 2010 als damals einziger Kandidat wiedergewählt. Er ist 45 Jahre alt. Tobias Fuchs stammt aus Wilsdruff, ist studierter Informatiker und arbeitet seit 2014 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Landtag mit. Zudem ist er Mitglied im Kreistag Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Damit sich die Wähler ein Bild machen können, wollen sich beide Politiker auf einem Wahlforum der Sächsischen Zeitung präsentieren und dort ihre Vorstellungen erläutern. Dabei werden sie auch Fragen des Publikums beantworten. Das Wahlforum soll am 15. März im Stadt- und Vereinshaus Wilsdruff stattfinden. Mehr dazu in Kürze. Gewählt wird am 19. März.

