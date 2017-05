Kandidaten gesucht Die Gemeinde Großnaundorf wählt im September einen Bürgermeister. Jetzt können sich Kandidaten melden.

Im vorigen Jahr beging der bisherige Bürgermeister Jürgen Kästner (m.) sein 20-jähriges Amtsjubiläum. © Matthias Schumann

Die Großnaundorfer und Mittelbacher werden schon drei Wochen vor der Bundestagswahl ihr Wahllokal besuchen. Die Gemeinde Großnaundorf will am 3. September einen Bürgermeister wählen. Der Gemeinderat legte den Termin des ersten Wahlgangs auf diesen Sonntag. Wenn keiner der Kandidaten beim ersten Durchgang die absolute Mehrheit gewinnt, werden die Großnaundorfer und Mittelbacher dann zur Bundestagswahl noch einmal abstimmen. Der Termin für die Bürgermeisterwahl ist ausschlaggebend für die Anmeldung von potenziellen Kandidaten. Die Gemeinde machte jetzt bekannt, dass von nun an bis August Vorschläge eingereicht werden können. Der bisherige Amtsinhaber Jürgen Kästner ist sich noch unsicher, ob er wieder antreten will. „Ich habe mich noch nicht entschieden“, sagt er. Jürgen Kästner ist seit 21 Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister in der Gemeinde und führte die Geschicke von Großnaundorf schon einmal in den 1980er Jahren.

Der Bürgermeister wird in den kommenden Jahren auch die Aufgabe haben, mit Wachau in Bezug auf eine mögliche Fusion zu verhandeln. Die Wünsche wurden bisher abgesteckt. Eine endgültige Entscheidung dafür oder dagegen gibt es aber bisher noch nicht. (SZ/pre)

