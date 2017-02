Kandidaten für neuen Ortschaftsrat gesucht Als letzter der sechs Ortsteile der Gemeinde soll Moritzburg einen Ortschaftsrat bekommen. Die Vorbereitungen laufen seit fast einem Jahr. Jetzt wird es ernst.

Kein Schnee von gestern, sondern jetzt wird es ernst: Als letzter der sechs Ortsteile der Gemeinde soll Moritzburg einen Ortschaftsrat bekommen. Die Vorbereitungen laufen seit fast einem Jahr. © Symbolbild/Arvid Müller

Wenn am 24. September der nächste Bundestag gewählt wird, sollen die Wähler im Ortsteil Moritzburg erstmals auch über die Zusammensetzung eines Ortschaftsrats entscheiden können. In den übrigen fünf Ortseilen der Großgemeinde gibt es diese Gremien schon. Vorreiter waren seinerzeit die Steinbacher beim Zusammenschluss ihrer Gemeinde mit Moritzburg. Inzwischen ist das schon gut 20 Jahre her. Die Friedewalder wählten dagegen erstmals 2014 einen Ortschaftsrat.

Nun soll auch Moritzburg eine solche Bürgervertretung bekommen, die sich für die Belange der Bewohner des Ortsteils einsetzen kann. Laut Sächsischer Gemeindeordnung hat der Ortschaftsrat ein Vorschlags- und Anhörungsrecht. Der Ortsvorsteher kann an den Ratssitzungen teilnehmen, und zwar nicht nur am öffentlichen Teil. Den Anstoß für die Wahl war vor gut einem Jahr vom Moritzburger SPD-Gemeinderat Peter Christen gekommen. Er hatte einen auch von seinen vier SPD-Fraktionskollegen unterschriebenen Antrag auf Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde in den Rat eingebracht. Der Antrag hat das Ziel, dass auch für den Ortsteil Moritzburg eine Ortschaftsverfassung eingeführt wird und damit ein Ortschaftsrat gewählt werden kann.

Auslöser für den Antrag war übrigens der 2015 durchgeführte Workshop zur Ortsentwicklung gewesen. „Ich persönlich hatte die Idee eigentlich schon seit Längerem“, sagt Peter Christen. Beim Workshop war er dann mit etwa zwei Dutzend Moritzburgern ins Gespräch gekommen, die sich für ihren Ortsteil engagieren wollen.

„Es geht um eine direkte, demokratische Einflussnahme auf Entscheidungen in der Verwaltung und im Gemeinderat“, sagt der junge Moritzburger. In den übrigen Ortsteilen der Gemeinde arbeiten die Ortschaftsräte zum Teil schon recht lange und sehr intensiv. Mit vorzeigbaren Erfolgen. „Die Zeiten, in denen der Gemeinderat mehrheitlich mit Moritzburgern besetzt war, sind dagegen lange vorbei. Umso wichtiger ist daher die Schaffung eines Ortschaftsrats, um auch die Moritzburger Interessen im gleichen Maße zu vertreten“, sagt Peter Christen.

Seinem Antrag im Gemeinderat ließ der Moritzburger im März eine erste Einladung an interessierte Bürger folgen. Inzwischen gab es bereits mehrere Zusammenkünfte. Im November wurde schließlich eine Wählervereinigung gegründet, die sich per Abstimmung aus acht Vorschlägen für den Namen Ortsforum Moritzburg entschied. Als deren Vertreter fungieren Stefan Günther, Silvia Mehlich und Antje Baasner.

Insgesamt können in den Ortschaftsrat 14 Moritzburger gewählt werden. Ob diese alle auf dem Wahlvorschlag des Ortsforums kandidieren werden, oder eine der im Gemeinderat vertretenen Parteien einen eigenen Vorschlag aufstellt, muss sich zeigen. Bei der nächsten Zusammenkunft des Ortsforums Moritzburg am 7. März soll jedenfalls eine Kandidatenliste aufgestellt werden. Bleibt abzuwarten, ob sich genügend Moritzburger finden, die bereit sind, sich zur Wahl zu stellen und dann auch im Ortschaftsrat mitzuarbeiten. Peter Christen hofft, dass der Ortschaftsrat in voller Stärke gewählt werden kann. Er selbst hat für sich noch nicht 100-prozentig entschieden, ob er auch mit antritt oder sich auf die Arbeit im Gemeinderat konzentriert.

Der Moritzburger Ortschaftsrat wird diesmal übrigens nur für zwei Jahre gewählt. Denn die regulären Wahlen finden normalerweise gemeinsam mit dem Gemeinderat statt. Und der wird 2019 wieder neu gewählt.

