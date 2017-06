Kandidaten bringen sich in Stellung Im Herbst wählt Weißwasser eine neuen Oberbürgermeister, Trebendorf am selben Tag einen Bürgermeister. Langsam schält sich heraus, wer antritt.

Symbolbild © dpa

Rico Jung hat es eilig. Der Weißwasseraner Kämmerer hat am Montag offiziell seine Bewerbungsunterlagen für seine Kandidatur zur Wahl des Oberbürgermeisters in Weißwasser eingereicht. Bis Freitag vergangener Woche war das gar nicht möglich. Zuvor musste das Wahlverfahren mit der offiziellen Bekanntmachung über die Durchführung der Oberbürgermeisterwahl in Gang gesetzt werden. Das geschah am vergangenen Freitag mit einer Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt. Abgesehen vom aktuellen Amtsinhaber, Torsten Pötzsch, ist er bislang der einzige Kandidat.

Auch in Trebendorf bringen sich die Bewerber um den Posten des Bürgermeisters in Stellung. Am Mittwochabend bestimmte die Wählervereinigung Trebendorf Ariane Kraink zu ihrer Kandidatin. Alle 22 Anwesenden stimmten für ihre Nominierung. Kraink ist derzeit im Gemeinderat und Stellvertreterin von Bürgermeisterin Kerstin Antonius, die nicht wieder antritt. Inzwischen hat auch der Mühlroser Ortsvorsteher und Gemeinderat in Trebendorf, Waldemar Locke, seinen Hut in den Ring geworfen. Er geht für die CDU ins Rennen.

Beide haben Rico Jung etwas voraus. Sie sind durch ihre Nominierung durch eingetragene Wählervereinigungen oder Parteien als Kandidaten bereits anerkannt. Parteilose, freie Bewerber, wie Jung, brauchen 80 Unterstützerunterschriften. Sie können ab sofort im Bürgerbüro Weißwasser geleistet werden. Bis zum 28. August ist Zeit dazu. Nur Unterschriften von Wahlberechtigten mit Hauptwohnsitz Weißwasser zählen. Gewählt wird hier wie dort parallel zur Bundestagswahl am 24. September.

