Kandidat für Fehrmann-Nachfolge Falk Hentschel will Bürgermeister werden.

Margot Fehrmann will bei der Wahl in Ebersbach am 24. September nicht mehr kandidieren. © SZ-Archiv/K.-D. Brühl

Der 31-jährige Cunnersdorfer Falk Hentschel will Nachfolger der Ebersbacher Bürgermeisterin werden. Das erklärte der CDU-Gemeinderat jetzt in der Ratssitzung. Margot Fehrmann (CDU) will bei der Wahl in Ebersbach am 24. September nicht mehr kandidieren.

Falk Hentschel ist Diplom-Verwaltungswirt und hat einen Master of Arts. Derzeit arbeitet er im Sächsischen Landtag. Seit 2009 ist er Gemeinderat in Ebersbach, seit über zehn Jahren hat er bereits Erfahrungen als Ortschaftsrat. Hentschel erklärte, dass er sich als junger Familienvater „zum Wohle einer attraktiven, lebenswerten und starken Landgemeinde einsetzen will“.

Seine Ankündigung löste im Gemeinderat große Zustimmung aus. Falk Hentschel engagiert sich auch bereits im Vorstand des Lauterbacher Schloss-Fördervereins sowie auch im Vorstand der Ebersbacher Oberschule. (krü)

