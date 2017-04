Kanalisation für Krietzschwitz Der Pirnaer Ortsteil wird ab Dienstag ans Abwassernetz angeschlossen. Damit fällt auch ein Schleichweg weg.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die Stadtwerke Pirna (SWP) werden nun am 18. April, zwei Wochen später als geplant, damit beginnen, die Häuser im Pirnaer Ortsteil Krietzschwitz an das öffentliche Abwassernetz anzuschließen. Erforderlich ist das laut der SWP einerseits, weil das Unternehmen laut des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt dazu verpflichtet ist. Andererseits ist es notwendig, weil die Anwohner bislang ihr Abwasser überwiegend in Einzelkläranlagen entsorgen, deren Überläufe in den Krietzschwitzer Bach münden.

Betroffen von den Arbeiten ist der gesamte Ortsteil. Gebaut wird sowohl entlang der Bundesstraße B 172 als auch an der Krietzschwitzer Straße, an der Vorwerkstraße und den Nebenwegen. Die Handwerker beginnen an der B 172 und am Knotenpunkt B 172/ Krietzschwitz. Von dort aus arbeiten sie sich in Richtung Ortskern vorwärts. Etwa 23 Grundstücke werden an die öffentliche Kanalisation angeschlossen, parallel zum Kanalbau verlegen die Handwerker auch eine neue Trinkwasserleitung im Ort. Zwei Baukolonnen werden parallel im Einsatz sein, um das Vorhaben in der vorgegebenen Zeit zu schaffen. Laut der SWP sollen die Arbeiten bis Ende Oktober 2017 abgeschlossen sein.

Die Bauarbeiten werden auch den Verkehr in Krietzschwitz beeinträchtigen. Wegen des Kanalbaus wird die B 172 abschnittsweise etwas schmaler, auf Höhe der Kerzenzieherei gibt es eine Behelfsfahrbahn. Der Verkehr auf der Bundesstraße rollt aber weiterhin in beiden Richtungen. Die Krietzschwitzer Straße hingegen sowie die sich anschließende Vorwerkstraße werden bis zum Ende der Bauarbeiten voll gesperrt. Die Grundstücke bleiben aber für Anlieger – Kraftfahrer und Fußgänger – erreichbar. Mit der Sperrung wird allerdings die wichtige Route von Krietzschwitz über Neundorf ins Pirnaer Zentrum, die gern als Ausweiche für die dauerstaugeplagte B 172 genutzt wird, gekappt. Aus diesem Grund hatten die SWP den Baustart vom 3. auf den 18. April verschoben. Man wollte so die erfahrungsgemäß verkehrsstarken Osterfeiertage abwarten, um nicht mit der Sperrung zusätzliche Staus zu produzieren.

