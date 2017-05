Kanaleinbruch auf der Nordstraße Noch ist nicht ganz klar welchen Umfang der Schaden hat.

© Symbolfoto: dpa

Nichts geht mehr auf der Nordstraße. Seit Montag ist sie wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Die OEWA lässt einen Schaden am Abwassersystem reparieren. „Es gibt dort einen Straßeneinbruch an einem Schachtbauwerk“, sagte Karsta Leuschner, Gruppenleiterin Kanalnetze bei der OEWA. Am Montag sei noch nicht ganz klar gewesen, welchen Umfang der Schaden hat. Die Sperrung der Straße ist erst einmal bis Freitag vorgesehen. An der Rosa-Luxemburg-Straße weist ein Sackgassenschild auf die Sperrung hin. Von dort aus ist das Pflegeheim der Awo zu erreichen.

Eigentlich hatte der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal für dieses Jahr die Erneuerung des kompletten Kanals in der Nordstraße eingeplant. Die Stadt hatte das Straßenbauvorhaben aber aus Kostengründen zurückgestellt. (DA/jh)

