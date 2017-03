Kanalbau wird teurer Noch vor dem Baubeginn steht diese Tatsache fest. Schuld daran ist der vorhandene Leitungssalat in der Obermarktgasse.

Für den Kanalbau in Leisnig muss der Abwasserzweckverband noch Geld drauflegen. © André Braun

An mehreren Stellen hat die Obermarktgasse im Moment nur einen provisorischen Verschluss. Dort musste es im Herbst Suchschachtungen geben. Leitungen liegen nicht so, wie in Unterlagen vermerkt. Daher wurde der alte Bestand aufgenommen und festgelegt, dass teilweise eine andere Technologie zum Einsatz kommen muss. Das führt nun auch zu einer Verteuerung des Bauvorhabens. Den Zuschlag für den Kanalbau hatte die Firma Straßen- und Tiefbau Andrä aus Leisnig bereits für 105 000 Euro erhalten. Nun muss der Abwasserzweckverband (AZV) Leisnig noch einmal knapp 25 000 Euro drauflegen. Das haben die Verbandsvertreter inzwischen abgenickt. Die Förderstellen sind über den nötigen Aufschlag bereits in Kenntnis gesetzt.

Wegen der Leitungsdichte kann der Kanal im unteren Abschnitt nicht auf herkömmliche Weise erneuert, also ausgetauscht werden. „Wir müssen dort das sogenannte Inliner-Verfahren anwenden“, erklärt AZV-Geschäftsführer Michael Tecklenburg. Bei dem wird ein neuer Kanal in den vorhandenen eingezogen. Zuvor musste geprüft werden, ob dies überhaupt möglich ist.

Laut Tecklenburg werden auch andere Unternehmen die Gelegenheit nutzen, dass die Gasse offen ist. Aktuell wollen der Wasser- und der Gasversorger im Zuge des Kanalbaus ihre Leitungen erneuern. Das Telefonkabel ist noch relativ neu und nichtstörend im Randbereich verlegt. Daher bleibt es unangetastet. Der Stromversorger sieht nach Angaben des Geschäftsführers keine Möglichkeit, seine Leitungen auszutauschen. Mitnetz hat im vergangenen Jahr schon in der halben Stadt Leitungen erneuern lassen und das große Bauprogramm nicht abschließen können. Daran wird im Frühjahr weitergearbeitet.

Wenn der Kanal in der Erde ist und auch die Versorgungsträger ihre Erneuerungen abgeschlossen haben, dann lässt die Kommune in der Obermarktgasse eine neue Pflasterdecke einbauen. Die Steine sind den historischen im angrenzenden Marktbereich nachempfunden und wurden extra für den Einsatz in Leisnig angefertigt. Für den Straßenbau sind Kosten in Höhe von 160 000 Euro kalkuliert. Bei der Finanzierung möchte die Stadt Leisnig auf zwei verschiedene Förderprogramme zurückgreifen, weil die Obermarktgasse in zwei unterschiedlichen Fördergebieten liegt. Die Einmündung zur Mittelgasse ist die Grenze. Da wird auch der Schnitt bei der Kanalverlegung gemacht, die Technologie gewechselt. (DA/sig)

