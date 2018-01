Kanalbau startet im Februar Der zweite Teil des Mischwasserkanals in der August-Bebel-Straße wird verlegt. Es kam bisher zu Verzögerungen.

Im Februar sollen die Arbeiten für die Verlegung des Mischwasserkanals in der August-Bebel-Straße zwischen Rathausstraße und Pestalozzistraße beginnen. © Dietmar Thomas

Hartha. Wenn das Wetter passt, sollen die Kanalbauarbeiten in der August-Bebel-Straße im Februar beginnen. Zuvor sollen die Anwohner noch einmal informiert werden. Sie müssen während der Bauzeit mit einer Vollsperrung rechnen. Allerdings wird in zwei Abschnitten gebaut, sodass einige Zufahrten, je nach Baufortschritt, zu erreichen sind.

Die Firma Reif Baugesellschaft aus Schkeuditz hat den Auftrag bekommen. Dafür haben sich die Mitglieder der Verbandsversammlung entschieden, obwohl die Kosten nicht wesentlich unter denen lagen, die bereits im September aufgerufen worden sind. „Die gestiegenen Baupreise und die Auftragslage der Firmen zwingen uns dazu, das Angebot in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro zu akzeptieren. Sonst kann die Entflechtung des Flemmingener Baches nicht fortgesetzt werden“, sagte Reiner Müller, technischer Leiter des Abwasserzweckverbandes „Untere Zschopau“ (AZV). Noch im September wurde von inflationären Angebotssummen gesprochen und die Ausschreibung aufgehoben, mit der Hoffnung, bessere Preise zu erzielen. Doch es kam anders. Das Angebot wurde teurer als erwartet. Die Differenz zwischen der im Haushalt eingestellten Summe für das Vorhaben und den zu erwartenden Baukosten wird nun aus dem Budget genommen, das für die Ortsentwässerung und die Kläranlage für Limmritz im Jahr 2017 im Haushalt eingestellt war. „Das ändert aber nichts daran, dass in Limmritz dieses Vorhaben im Jahr 2018 umgesetzt wird“, sagte Reiner Müller.

Zunächst wird in der August-Bebel-Straße im Abschnitt zwischen der Sonnenstraße und der Pestalozzistraße der Mischwasserkanal verlegt. Das ist notwendig, um das Abwasser und das Bachwasser zu trennen. Das ist eine Forderung der EU. Das Abwasser muss separat entsorgt werden.

Ist der Kanal fertig und sind die Hausanschlüsse verlegt, kann mit dem nächsten Abschnitt, der Sanierung der Verrohrung des Flemmingener Baches, begonnen werden. Das soll voraussichtlich Ende August sein. Allerdings ist für diesen neuen Bauabschnitt auch wieder eine Ausschreibung notwendig. Die ist laut Müller für das späte Frühjahr geplant.

Um den Bachkanal zwischen der Sonnenstraße und Pestalozzistraße zu sanieren, wird ein kreisrundes Rohr in das bestehende Bachprofil eingezogen. „Der Bach liegt dort zu tief. So tief können wir nicht graben. Das könnte zu Schäden an den benachbarten Häusern führen“, begründet Müller die Bauweise.

Bereits im vergangenen Jahr begannen die Arbeiten am Mischwasserkanal und der Bachverrohrung im ersten Abschnitt der August-Bebel-Straße, die von der Kläranlage über das Grundstück Fichtner bis zur Sonnenstraße führten. Weil die Starkniederschläge auch den ersten Teil des Flemmingener Baches von der Kläranlage bis zur Pestalozzistraße beschädigt hatten, wurde in diesem Bereich die Bachverrohrung erneuert beziehungsweise saniert.

Eine große Herausforderung wurde bereits gemeistert. Der Schmutzwassersammler der Sonnenstraße und deren Nebenstraßen kreuzte die Bachverrohrung vor der Einfahrt zur Rathausstraße. „Der Sammler ist groß dimensioniert, da durch diesen unter anderem das Abwasser des Industriegebietes Hartha Süd entsorgt wird“, so Müller. Deshalb musste für die Querung ein komplett neues Sonderbauwerk konstruiert und hergestellt werden. Das war eine anspruchsvolle Ingenieurleistung.

Vor mehr als 100 Jahren wurde der Flemmingener Bach verrohrt. Der Kanal führt vom Reinhardtstal bis zur Kläranlage. Bisher nutzten die Harthaer die bestehende Verrohrung als Mischwasserkanal. Das heißt, er führte sowohl Bach- als auch Abwasser.

